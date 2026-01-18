Un gobierno sin oposición fuerte, pero con desafíos

El 2,8% mensual que arrojó el índice de inflación de diciembre muestra que el largo camino de la lucha contra la inflación no ha terminado. Y eso va más allá del nuevo índice que se planea con ponderaciones que habrán de marcar el impacto que la tecnología tiene hoy en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.

El Gobierno atraviesa un momento muy especial si se hace una revisión de todo lo sucedido desde el comienzo de su gestión, el 10 de diciembre de 2023. La debacle del peronismo y del resto de las fuerzas opositoras –que no cesa– le dejan un campo de acción libre de obstáculos a la vista. Esto no equivale a decir que todo le será fácil. Es lo que está ocurriendo con el proyecto de ley de reforma laboral. En su desesperación, los líderes de la Confederación General del Trabajo buscan tocar todas las puertas de cuanto legislador peronista encuentran para asegurarse de que ninguno le dé al oficialismo los votos necesarios para transformar el proyecto en ley. Esa dirigencia caduca no termina de entender que la mayoría de esos legisladores responden a sus gobernadores, que están apremiados por recibir la plata que les envía el Gobierno y también por crear las condiciones para que a sus provincias lleguen las inversiones tanto de capitales nacionales como internacionales que generen puestos de trabajo.

En la otrora poderosa central obrera las internas están a la orden del día. La decisión del líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, de propiciar una medida de fuerza contra la norma es una fuente de tensiones con el nuevo triunvirato a cargo de la conducción cegetista, que ya viene escaldada por el fiasco en que acabó la movilización a Plaza de Mayo del 18 de diciembre pasado. Furlán es un dirigente absolutamente identificado con el kirchnerismo que ya el año pasado intentó llevar adelante una gestión dentro de la CGT para forzarla a una postura más rupturista. Aún hoy demuestra no haber comprendido el mensaje de las urnas que emanó después de la elección legislativa del 26 de octubre. Entre otras cosas, la gente está harta del sindicalismo destructivo.

Estas negociaciones le han dado protagonismo a Diego Santilli, quien se muestra activo conformando un tándem de peso con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A esta altura es muy importante marcar el nuevo ámbito internacional en desarrollo con las consecuencias geopolíticas y económicas para nuestro país. En ese marco hay que señalar la importancia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se firmó ayer en Asunción, acto al que, producto de su mala relación con Javier Milei, no asistió Luis Inácio Lula da Silva. Esa disputa personal trajo como consecuencia, además, que Brasil decidiera dejar de hacerse cargo de la representación de la Argentina ante el gobierno de Venezuela y el abandono del cuidado de la embajada de nuestro país en Caracas.

A propósito del tema Venezuela, han pasado ya dos semanas desde la hollywoodense extracción del dictador Nicolás Maduro y aún no hay novedades sobre la posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo ni de los otros tres argentinos secuestrados por el régimen chavista: Gustavo Daniel Rivara, Germán Giuliani y Roberto Baldo, arrestado junto con su esposa Montserrat Espinosa Itbern.

Este acuerdo supone oportunidades y desafíos para la Argentina. El sector agropecuario será uno de los grandes beneficiados. Distinta será la situación para diversos sectores industriales. Uno de los afectados será la industria automotriz, que deberá hacer frente a la entrada de vehículos de procedencia europea con un 35% menos de carga arancelaria.

Sobre este tema, el viernes tuvieron un cruce intenso el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado nacional Miguel Ángel Picchetto a causa de la entrada de cinco mil vehículos provenientes de China. Picchetto criticó al Gobierno por esta apertura que, según él, amenaza con dejar en la calle a miles de trabajadores y, de paso, le endilgó no seguir el ejemplo de Donald Trump, que no impuso severas medidas impositivas para castigar a los productos que proceden de China. Caputo respondió que son solo cinco mil vehículos y que la medida está acordada con las automotrices. La polémica –que no es exclusiva de nuestro país– pone otra vez en superficie un asunto recurrente: la falta de competitividad de muchos sectores de la industria y del comercio. La consecuencia más dramática de esta realidad es la pérdida de fuentes de trabajo.

Mientras tanto, Javier Milei sigue disfrutando de un momento personal de centralidad y protagonismo no solo nacional, sino también internacional una muestra fue lo que ocurrió el viernes en el tradicional Festival de Doma y Folcklore de Jesús María, donde compartió escenario y aplausos con el Chaqueño Palavecino. La otra, la carta de invitación que le remitió Donald Trump para formar parte de la Comisión de Paz que encarará la fase II del acuerdo de paz firmado en septiembre del año pasado, que tiene como objetivo terminar de desarmar a Hamas y llevar adelante los primeros pasos tanto de la reconstrucción como del armado de un gobierno integrado por palestinos que no pertenezcan a la organización terrorista. A todo esto, hay que agregarle el Foro Económico Mundial de Davos, en el que Milei acaparará la atención de mandatarios europeos y de directivos de importantes corporaciones, interesados en conocer al personaje y explorar posibilidades de inversiones en la Argentina, algo de lo cual hay una necesidad enorme. De ello dependerá el futuro de millones de argentinos que hoy la están pasando mal.

(*) Esta columna de Opinión de Nelson Castro fue publicada originalmente en el portal de Perfil.