Un hombre fingió ser víctima de un robo, pero terminó detenido como autor de abuso de arma

Un insólito episodio se registró este martes, cuando personal de la Comisaría Decimocuarta de Paraná acudió al Club CAE, en Ambrosetti 1284, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego.

Al llegar, los efectivos entrevistaron al individuo, quien afirmó que había sido víctima de un robo en calle Tacuarí al final. Según su versión, dos desconocidos lo habían amenazado con un arma de fuego para sustraerle la bicicleta, por lo que decidió tirarse al arroyo para escapar y pedir ayuda.

Sin embargo, el relato comenzó a desmoronarse rápidamente. El sujeto no presentaba heridas de bala, sino lesiones superficiales compatibles con haber estado en el arroyo. Además, se encontraba en un estado inusual: con el torso desnudo, descalzo y sucio, lo que reforzó las dudas policiales.

Según se informó desde la Jefatura Departamental de Policía a ANÁLISIS, mientras los efectivos verificaban la situación, se informó que en jurisdicción de la Comisaría Cuarta se había registrado minutos antes un abuso de arma. Tras cotejar datos y descripciones, se determinó que el mismo individuo que denunciaba el robo era en realidad el autor del hecho investigado.

Ante las evidencias, el hombre fue inmediatamente detenido. En el lugar se secuestró una remera azul de mangas cortas que había abandonado durante su huida.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Paola Farinó, el detenido fue trasladado para sus antecedentes y atención médica, y luego derivado a la alcaldía, donde quedó alojado por el presunto delito de abuso de arma.