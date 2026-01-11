Mataron a un peluquero santafesino durante un tiroteo en México

La víctima estaba desde noviembre en México. Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros.

Un peluquero argentino oriundo de Santa Fe fue asesinado este viernes de un disparo en un boliche de Tulum, en México. La Justicia informó que los atacantes no fueron identificados.

Se trata de Jonatan Emanuel Minucci, oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, ocurrió en Vesica de Tulum, Quintana Roo, durante un festival de música electrónica.

El ataque sucedió este viernes 9 de enero y fue confirmado por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10.

Esta es la segunda ejecución vinculada a eventos turísticos ocurrida en menos de 48 horas en la zona. Según informaron medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió impactos de bala tanto en el cuello como en el rostro, brazos y tórax, lesiones que impidieron a los médicos salvarle la vida.

Un video grabado desde un vehículo muestra el momento exacto en que varios hombres armados corren a través de una carretera de Tulum, Quintana Roo, generando pánico y deteniendo el tráfico.

Según múltiples fuentes locales, los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote, uno de los enclaves más promocionados de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros, la cuales fueron efectuadas por agresores que arribaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

En el mismo ataque también resultaron heridos otros hombres.

El consulado de Argentina ya fue notificado sobre el caso de Minucci para iniciar los trámites de repatriación y asistencia a los familiares.