Una familia olvidó una puerta abierta y les entraron a robar: les llevaron la camioneta y la caja fuerte

Una familia de la localidad de Basavilbaso fue víctima de un hecho delictivo, luego de que delincuentes aprovecharan la ausencia de sus moradores en la vivienda para sustraer un vehículo y una caja fuerte con dinero en efectivo.

El hecho fue descubierto alrededor de las 00:30 de este domingo, cuando los moradores regresaron a su domicilio ubicado en calle Estrada al 500 de dicha localidad.

Según lo informado, los propietarios se habían ausentado de la vivienda cerca de las 22:30 horas del sábado. Al retirarse, habrían dejado abierta una de las puertas de la vivienda y una puerta-ventana del inmueble.

Los delincuentes ingresaron sin necesidad de forzar accesos y, una vez dentro, revolvieron uno de los dormitorios. Al retirarse, se llevaron una camioneta Volkswagen Amarok, color blanca, (las llaves estaban sobre una mesa) y una caja fuerte que no se encontraba empotrada con dinero efectivo, indicó Ahora.

La propiedad no contaba con sistema de alarmas ni cámaras de seguridad propias. Sin embargo, personal de la Comisaría de Basavilbaso, junto a la División Investigaciones y Policía Científica, se encuentran trabajando intensamente en el caso.