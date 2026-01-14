Paraná: un joven fue hospitalizado tras caer desde un edificio y se investigan las circunstancias

Un joven de 22 años cayó desde el tercer piso de un edificio ubicado en calle Rosario del Tala al 300 de la ciudad de Paraná.

Según explicó el jefe de la comisaría segunda, César Gutiérrez, el personal policial tomó intervención luego de recibir un aviso que alertaba sobre una persona que habría intentado atentar contra su vida. “Al arribar al lugar observamos a un joven de 22 años que se encontraba tendido en la vereda, por lo que se dio inmediata intervención al servicio de emergencias”, indicó ante Canal Once.

Una ambulancia del 107 trasladó al joven al Hospital San Martín, donde quedó internado y recibió atención médica.

Gutiérrez confirmó además que el mismo joven había protagonizado un episodio similar el día anterior en el mismo domicilio. “Ayer también tomamos intervención. En esa oportunidad logramos dialogar con él y, junto a personal de salud y familiares, fue trasladado al Hospital Escuela de Salud Mental para recibir atención médica”, reveló.

Tras el nuevo hecho, se dio intervención a la fiscal en turno, Paola Farinó, quien dispuso las medidas de rigor. En el lugar trabajó Policía Científica realizando el relevamiento correspondiente, mientras que un médico policial se trasladó al Hospital San Martín para examinar al joven.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la rápida intervención y remarcaron que se continúa trabajando para esclarecer lo sucedido. Vecinos de la zona manifestaron su consternación por el episodio y señalaron haber escuchado un fuerte grito previo al hecho.

Asistencia en Salud Mental

“El suicidio es un problema de salud pública. Nos puede atravesar a todos, en cualquier momento de la vida. Está vinculado al sufrimiento, y por eso no tiene una única causa. Por su alcance, prevenir requiere del compromiso de todos: del sistema de salud, de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros”, recordaron desde el programa provincial “Hablemos de suicidio. Decilo”.

En este sentido, se informa que está disponible la Línea 135 que es de carácter gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas; o se recomienda acercarse al centro de salud más cercano. “Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda”, aconsejan.