Drogas, un arma escondida y 15 balas en un micro con barras de San Lorenzo en Gualeguaychú, pero sin imputados

San Lorenzo perdió por 2-1 ante Deportivo Cúcuta en su estreno en 2026, pero la principal noticia que marcó el primer partido del Ciclón en Montevideo fue la incautación de drogas y de un arma de fuego con la que viajaban en un colectivo un grupo de hinchas pertenecientes a "La Butteler", la barra brava del club. El operativo lo realizó Gendarmería en la ruta 136, en Gualeguaychú, donde se abrió una causa, pero no hay imputados.

La barra azulgrana realizó su viaje a Uruguay en distintos micros de larga distancia. Sin embargo, uno fue detenido en el sur entrerriano tras ser revisado por las fuerzas de la Gendarmería en el marco del programa Tribuna Segura que implementa el Ministerio de Seguridad de la Nación, publicó TyC Sports.

En el interior del vehículo, los gendarmes encontraron bolsas de marihuana y de cocaína, un arma blanca y, en el fondo del panel del conducto del aire acondicionado, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con 15 cartuchos en condiciones de ser usados, a la que se le hicieron estudios para comprobar la presencia de huellas dactilares.

Los pasajeros quedaron demorados y se les abrió una causa, pero ya fueron liberados. Ninguno se hizo responsable del arma por lo que la causa quedó con el rótulo de “averiguación de tenencia”, según explicó el periodista especializado Gustavo Grabia, quien además recordó que en un caso similar ocurrido en Córdoba con otra barra, la fiscal había decidido imputar a todos el delito de "tenencia compartida" del arma de fuego.

El resto de colectivos llegaron sin inconvenientes al partido y todo transcurrió con normalidad en Uruguay. En la cancha, el Ciclón cayó 1-0 ante Cúcuta: el equipo de Damián Ayude inició de gran manera, pero flaqueó en el segundo tiempo tras una serie de modificaciones y perdió tras el gol de Luifer Hernández. Ahora, jugará el sábado ante Cerro Porteño, también en la capital uruguaya.