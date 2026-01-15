Piedrazos, tiros y una mujer herida en un conflicto entre vecinos en el barrio Anacleto Medina de Paraná

Un conflicto entre adolescentes y sus respectivas familias en el barrio Anacleto Medina de Paraná, terminó en horas de la noche de este miércoles en un episodio de violencia con una mujer herida de bala y dos detenido: un hombre y su hijo menor de edad.

Se informó a ANÁLISIS que el 911 recibió numerosos llamados alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la intersección de calles Los Jacarandaes y Gianelli. Ante la situación, personal de la Guardia Especial se dirigió al lugar, y antes de llegar un vehículo los detuvo para informar que habían recibido disparos.

Al inspeccionar el rodado, se encontró a una mujer con aparentes lesiones por un disparo de arma de fuego. De inmediato, se trasladó a la víctima al Centro de Salud Carillo y posteriormente al hospital San Martín para una evaluación más exhaustiva. Presentaba varias heridas de perdigones, pero está fuera de peligro.

En el lugar de los hechos, señalado por un familiar de la mujer lesionada, se identificó a un menor de 16 años, quien fue demorado. En ese momento, otra persona salió del domicilio, también implicada en la agresión y al intentar ser identificada, se resistió, siendo finalmente demorada. Se trataba del padre del adolescente.

Tras asegurar a ambos sospechosos, se localizó en el patio de la propiedad un arma de fabricación casera y un cartucho. El fiscal interviniente ordenó la detención del padre, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, mientras que el hijo fue enviado a la División Minoridad.

Se practicó la prueba de dermotest a ambos detenidos y se procedió al secuestro del arma y del cartucho completo calibre 12UAB. El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Comisaría Novena, Decimosexta, División 911 y Policía Científica.

Acerca del contexto de este episodio, se precisó que había problemas entre dos adolescentes. Uno de ellos, acompañado por sus padres, fue a la casa del otro a recriminarle algunos asuntos personales. Hubo gritos y luego piedrazos hacia esta vivienda, de donde salió finalmente el hombre con la tumbera y les disparó.