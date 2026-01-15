Se incendió por completo un camión que transportaba madera en la autovía nacional 14

Un enorme incendio alarmó a todos los transeúntes y automovilistas que circulaban por la ruta 14 en el sur entrerriano, en los últimos minutos de este miércoles. Un camión se incendió por completo, pero no hubo que lamentar víctimas.

Se informó a ANÁLISIS que a las 23.30 de este miércoles, se recibió un llamado telefónico en el Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú de una persona que informaba que en el kilómetro 38 de la autovía nacional 14, en la mano con sentido de circulación de norte a sur, se estaba incendiando un camión con semirremolque.

En el lugar, los policías y bomberos se encontraron con el camión Volkswagen con semirremolque cargado con placas de fenolico de madera, conducido por un hombre de 34 años, domiciliado la localidad entrerriana de San José. El chofer pudo salir del vehículo por sus propios medios antes de ser alcanzado por las llamas y no sufrió lesiones.

El conductor manifestó que había detenido la marcha en la banquina por un chispazo en la zona posterior de la cabina y, al descender del camión, observó cómo empezó a incendiarse hasta ser envuelto por las llamas por completo.