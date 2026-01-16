Allanaron a los sospechosos del robo a la vivienda de un médico del barrio Tortuguitas de Parana

La investigación de un robo ocurrido en la propiedad de un médico paranaense derivó en dos allanamientos en las viviendas de los sospechosos, donde secuestraron vehículos de interés para la causa.

Se informó a ANÁLISIS que la pesquisa fue llevada adelante por personal de la comisaría 14° y de la División Robos y Hurtos para esclarecer el hecho delictivo ocurrido el pasado 2 de enero en la propiedad de un conocido ginecólogo que vive en el barrio de la zona norte de la capital provincial. Mientras los delincuentes se encontraban en el interior de la casa, llegó una persona familiar del médico a alimentar a los perros, por lo cual los ladrones huyeron. De lo contrario, la casa iba a ser completamente desvalijada.

Tras la reunión de diversas pruebas, como el análisis de cámaras de seguridad de las inmediaciones del lugar del hecho que permitió identificar los vehículos en los cuales se movilizaban los ladrones, así como a sus supuestos ocupantes, la Justicia autorizó los dos allanamientos que se llevaron adelante en los barrios Corrales y San Agustín de Paraná.

Los efectivos de la División Robos y Hurtos junto a personal de comisaría 14° y de los grupos de Operaciones Especiales de la Jefatura Departamental Paraná, llevaron adelante ambos procedimientos.

Como resultado se secuestraron un auto, una moto y los celulares de los propietarios de ambos rodados, quienes quedaron supeditados a la causa.