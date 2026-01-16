Buscan con buzos y bomberos al hombre desaparecido en aguas del río Gualeguay

Con el arribo de personal especializado, buzos de la Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios de Federal y Chajarí, se retomó este viernes a las 6 de la mañana la búsqueda del hombre que desapareció en aguas del río Gualeguay, en la zona de Puente de Paso Duarte, en el norte de Entre Ríos.

A pesar de las tareas en el lugar rastrillando la zona costera y con algunas embarcaciones en las aguas, los resultados durante este jueves no fueron positivos y con lluvias que se mantuvieron durante toda la jornada.

Este jueves de noche familiares del hombre desaparecido permanecían en el lugar, se mantenía una guardia policial y habían arribado buzos tácticos de la policía especializada de Entre Ríos desde la ciudad de Paraná para iniciar las tareas de búsqueda este viernes con la luz del día.

El personal de bomberos y de la policía departamental encabezados por el jefe policial comisario Inspector Daniel Della Giustina, con todos los medios a su alcance, seguirán acompañando las tareas planificadas con el personal especializado y este viernes arribó otro equipo de buzos dependientes de bomberos voluntarios de la zona.

En tanto fiscalía local continúa con la instrucción que corresponde a las tareas investigativas que rodean a este lamentable suceso. Las zapatillas del hombre desaparecido habrían quedado sobre las barandas del puente, según confió una fuente extraoficial a FM Cien Federal.