Werner y su arranque en el TC: “Hoy tengo un buen auto pero pocos puntos”

El piloto paranaense habló del comienzo de la temporada en el TC y pidió calma a la espera de un mejor momento.

El piloto paranaense Mariano Werner habló del comienzo de su participación en el Turismo Carretera y reconoció que no tiene tantas unidades como pretendía. Actualmente, el representante de Ford suma 19 unidades y se ubica 31º en la tabla de posiciones que lidera Jonatan Castellano con 70.

“Hoy tengo un buen auto pero tengo pocos puntos. Hay que estar con calma para aprovechar el momento bueno que seguramente aparecerá”, manifestó el tres veces campeón del TC en la antesala de la carrera en Centenario, Neuquén.

“Hace mucho tiempo pude ganar en Neuquén que tiene una pista muy linda, con una primera curva que es muy rápida y zonas de baja y mediana velocidad que te hace trabajar mucho en lo aerodinámico. Es un escenario donde tenés que estar siempre muy atento y más con un TC que tiene casi 60 autos”, señaló el entrerriano que ganó en 2011 en Centenario.

En diálogo con el sitio oficial de la ACTC, Werner hizo un análisis de las primeras dos fechas: “Veo que el TC goza de buena salud, con grandes pilotos, muchas marcas, y que para estar arriba hay que tener todo 10 puntos. De no contar con un buen auto se hace complejo poder luchar por una carrera”.