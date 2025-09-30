Encontraron un cuerpo en el río Uruguay y confirmó que era del joven buscado desde el viernes

Hallaron un cuerpo en el río Uruguay, en la cosa de la ciudad de Concordia. Se confirmó que se trata del joven de 22 años que estaba siendo buscado intensamente desde el viernes.

En el lugar trabajó el personal de Prefectura Naval y de la Policía de Entre Ríos, que desde el fin de semana intensificaron la búsqueda con personal especializado. El cuerpo se encontró en la zona de Frigorífico Yuquerí.

Según supo Ahora, la familia confirmó que el occiso hallado es Javier Acosta, el joven de 22 años que ingresó a las aguas del río el pasado viernes y no fue visto desde entonces.