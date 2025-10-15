Se reabre la discusión paritaria: el gobierno recibe a los gremios este miércoles

El Gobierno de Entre Ríos se reúne este miércoles con los sindicatos ATE y UPCN para retomar la discusión de la paritaria salarial estatal. El encuentro fue convocado para las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en Buenos Aires 166, en Paraná.

Según se detalla en la notificación oficial, la audiencia tiene como propósito “retomar las tratativas en materia salarial”, en el marco de la negociación colectiva de los trabajadores del Estado provincial.

La citación se concretó luego de reiterados reclamos gremiales por la falta de cumplimiento del compromiso asumido en el acta firmada el 21 de julio, que obligaba al Gobierno a reabrir la mesa salarial durante la última semana de septiembre, publicó Canal Once.

Reclamos por la pérdida del poder adquisitivo

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Oscar Muntes, había exigido públicamente la “urgente” reanudación de la paritaria, advirtiendo sobre el deterioro de los ingresos frente a la inflación.

“La demora en la convocatoria ha provocado una erosión significativa del poder adquisitivo de los salarios estatales”, advirtieron desde el gremio. En ese marco, reclamaron una actualización inmediata de los haberes para compensar el incremento del costo de vida.

Muntes reiteró que “no se puede seguir esperando cuando los sueldos pierden mes a mes frente a la inflación. Lo acordado en julio fue claro y debe cumplirse”.