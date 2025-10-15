Unión Popular impulsa un Compromiso de Ética Política: renuncia a los fueros y propuesta de Ficha Limpia

El viernes 17 de octubre a las 11, en el Centro Industrial y Comercial de la ciudad de Paraná (25 de Mayo 28 Primer Piso), los candidatos de Unión Popular, Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach, firmarán un Acta Compromiso de Ética Política que marca un hito en la vida pública entrerriana. En un gesto de transparencia y coherencia con los valores republicanos, ambos dirigentes renunciarán públicamente a los fueros parlamentarios y propondrán la sanción de una Ley de Ficha Limpia que impida ser candidato a quienes tengan condenas judiciales firmes.

El acto simboliza el inicio de un proceso ético que busca reconciliar la política con la sociedad, en un contexto donde la ciudadanía exige honestidad, ejemplaridad y rendición de cuentas. “La ética no es un adorno del poder, es su condición de legitimidad”, expresó Martínez Garbino al presentar la iniciativa, mientras que Farach sostuvo que “renunciar a los privilegios es recuperar la autoridad moral que la gente reclama”.

Desde Unión Popular se plantea que la inmunidad parlamentaria nació como una garantía de libertad política, no como un escudo frente a la ley. Por eso, este compromiso no es una renuncia simbólica, sino un acto de responsabilidad cívica destinado a restaurar la confianza en las instituciones y a reafirmar la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia.

La propuesta de Ficha Limpia apunta a consolidar una nueva cultura política basada en la transparencia, la austeridad y la integridad. “La política será nuevamente digna cuando el servicio al bien común esté por encima de cualquier interés personal”, afirmaron los candidatos.

El Compromiso de Ética Política de Unión Popular convoca a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a sumarse a este llamado moral, convencidos de que la verdadera transformación comienza por la conducta de quienes gobiernan. Y en especial convoca a los candidatos a legisladores nacionales. La cita es este viernes 17 de octubre a las 11 horas en el Centro Industrial y Comercial de la ciudad de Paraná (25 de Mayo 28 Primer Piso).