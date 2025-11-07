La FEMER exige el pago de deudas y amenaza con cortar prestaciones a OSER

El miércoles pasado, la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) envió una carta a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en la que exigen el pago de sumas adeudadas bajo advertencia de cortar las prestaciones el próximo miércoles 12 de noviembre.

La decisión surgió de una reunión de la comisión directiva de entidad, que cuestionó que al 31 de octubre la obra social provincial abonó solo la mitad de las prestaciones médicas realizadas en agosto.

En la carta enviada al presidente de OSER, Mariano Gallegos, los profesionales de la salud exigen “la inmediata cancelación de las prestaciones brindadas en el período agosto de 2025, saldo de la facturación de prestaciones ambulatorias y de los honorarios en internación”.

Asimismo, reclamaron “la cancelación de los débitos incorrectamente aplicados a profesionales pertenecientes a nuestra institución, tanto los recientemente practicados como los que se encuentran reclamados y pendientes de pago desde el mes de abril del corriente año”.

En caso de no cumplirse con el pago, advirtieron que a partir del miércoles procederán al corte de prestaciones: "Por lo dicho y en el caso de no cancelar las obligaciones pendientes antes del miércoles 12 de noviembre próximo, el incumplimiento será reflejado en el informe semanal de estado de situación de Obras Sociales y Prepagas que nuestra institución emite, informándose como suspendida".

(Fuente: Plaza Web)