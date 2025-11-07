Deportes

Fórmula 1: Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para 2026

07 de Noviembre de 2025 - 15:09

 Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la Fórmula 1 2026.

Alpine anunció que el argentino Franco Colapinto será piloto titular en la Fórmula 1 durante la temporada 2026, junto a Pierre Gasly, “aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era normativa”. La confirmación llegó este viernes, en la previa del inicio de la actividad para el Gran Premio de San Pablo en Brasil.

“Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo”, expresó el argentino en sus primeras palabras tras la comunicación.

“Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo”, agregó.

Colapinto se ganó el lugar a fuerza de resultados -de menor a mayor- desde que reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras. Evitó graves accidentes y no registró abandonos, más allá de la no participación en Gran Bretaña por un problema en la caja de velocidades.

A pesar de no haber podido sumar puntos (llegó a ser 11° en Países Bajos), con el peor auto del campeonato, mucha menos experiencia y sin pretemporada, Colapinto estuvo a la altura de su compañero de equipo e incluso llegó a superarlo en casi la mitad de los GPs que largó.

Con su rendimiento consistente y por encima de las expectativas que le permitía el monoplaza, logró convencer a Briatore (quien ya había tomado la decisión de llevárselo de Williams y subirlo por Doohan) de que sostenerlo era la mejor opción, más allá del fuerte apoyo económico que representan sus sponsors latinoamericanos.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos