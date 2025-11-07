Fórmula 1: Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para 2026

Alpine anunció que el argentino Franco Colapinto será piloto titular en la Fórmula 1 durante la temporada 2026, junto a Pierre Gasly, “aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era normativa”. La confirmación llegó este viernes, en la previa del inicio de la actividad para el Gran Premio de San Pablo en Brasil.

“Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo”, expresó el argentino en sus primeras palabras tras la comunicación.

“Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo”, agregó.

Colapinto se ganó el lugar a fuerza de resultados -de menor a mayor- desde que reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras. Evitó graves accidentes y no registró abandonos, más allá de la no participación en Gran Bretaña por un problema en la caja de velocidades.

A pesar de no haber podido sumar puntos (llegó a ser 11° en Países Bajos), con el peor auto del campeonato, mucha menos experiencia y sin pretemporada, Colapinto estuvo a la altura de su compañero de equipo e incluso llegó a superarlo en casi la mitad de los GPs que largó.

Con su rendimiento consistente y por encima de las expectativas que le permitía el monoplaza, logró convencer a Briatore (quien ya había tomado la decisión de llevárselo de Williams y subirlo por Doohan) de que sostenerlo era la mejor opción, más allá del fuerte apoyo económico que representan sus sponsors latinoamericanos.