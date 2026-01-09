Emergencia vial: hubo 133 víctimas fatales en las rutas entrerrianas durante 2025

En Entre Ríos fallecieron 133 personas a lo largo de 2025 en 118 siniestros fatales en rutas, calles urbanas y caminos rurales. La cifra es casi un 20% mayor que el mismo dato estadístico de 2024 y los departamentos con más fatalidades fueron Paraná, Gualeguaychú, Concordia e Islas.

Los datos se desprenden del reporte anual de siniestralidad vial del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos que abarca el período enero-diciembre.

Durante 2025 el Observatorio registró en Entre Ríos 847 siniestros viales con personas involucradas, de los cuales 118 fueron fatales. Como consecuencia de estos hechos, se contabilizaron 133 víctimas fatales. En total, 2.033 personas estuvieron involucradas en siniestros: además de las fallecidas, 772 resultaron con heridas graves y 334 con lesiones leves. El informe considera víctima fatal a toda persona fallecida en el lugar del hecho o hasta 30 días posteriores, publicó Ahora.

Los datos de 2025 comprueban un aumento de la letalidad en rutas y calles de Entre Ríos en relación con el año anterior, ya que 111 personas habían perdido la vida en 2024. La estadística es menor, aún, a los datos de 2023, cuando 140 personas habían fallecido en siniestros viales en la provincia.

En cuanto a la evolución mensual, abril fue el mes con mayor impacto, con 16 siniestros fatales y 19 fallecidos. También se registraron cifras elevadas en noviembre (15 víctimas) y en agosto y junio, ambos con 12 fallecidos. Julio tuvo la menor cantidad, con seis víctimas fatales.

La distribución territorial indica que el departamento Paraná encabezó los registros, con 26 víctimas, seguido por Gualeguaychú con 13 y Concordia e Islas, ambos con 12 siniestros. Federación y Diamante cerraron el año con 11 víctimas fatales. En el extremo opuesto, Federal, Feliciano y Nogoyá una víctima cada uno durante todo el año.

El 60% de los siniestros fatales ocurrió en rutas, predominando las rutas nacionales como la 14 y la 12 sobre las provinciales, entre las que sobresalen la 11 y la 20 como las más letales. El 19% de las fatalidades se produjo en calles, el 17% en avenidas y el 4% en caminos rurales.

En cuanto al tipo de siniestro, la colisión entre vehículos fue la modalidad más frecuente, con 75 casos, lo que representa casi dos tercios del total. Le siguieron los atropellos a peatones (18), los choques contra objetos fijos (10) y las caídas desde vehículos (7), mientras que vuelcos y salidas de calzada registraron tres casos cada uno.

El informe del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos señala además que el 55% de los siniestros fatales ocurrió en zonas rurales, mientras que el 45% se registró en áreas urbanas. En relación con el horario, la distribución fue relativamente equilibrada: el 53% sucedió durante el día y el 47% durante la noche. Los domingos fueron los días con mayor cantidad de hechos fatales (21%), seguidos por los viernes (18%) y los sábados (14%).

El perfil de las víctimas fatales ratifica la predominancia masculina: el 83% eran hombres y el 17% mujeres. El grupo etario más afectado fue el de 35 a 44 años, que concentró el 21% de los fallecidos, seguido por el de 25 a 34 años (19%) y el de 65 a 74 años (17%). También se registraron víctimas niños y adolescentes, aunque en menor proporción.

En cuanto al tipo de usuario de la vía, los motociclistas fueron el grupo más vulnerable, representando el 38% de las víctimas fatales. Les siguieron los ocupantes de automóviles (26%), de camionetas o utilitarios (14%) y los peatones (13%). Los usuarios de bicicleta y transporte de carga alcanzaron el 5% cada uno, mientras que los siniestros que involucraron maquinaria pesada representaron el porcentaje más bajo.