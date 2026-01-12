El efecto Gimnasia de Jujuy

¿Qué 2026 futbolístico tendremos en Argentina? En el año del Mundial, seguramente las miradas del gran público se van a centrar en la actuación del equipo de Scaloni. Es donde sacamos la argentinidad al palo. Son tiempos sociales intensos y tumultuosos en el planeta. Pero el fútbol todo lo puede. Los negocios, negociados y demás son moneda corriente. De hecho, cada vez más equipos al Mundial, más torneos y menos vergüenza, tal vez.

Seguramente seguirán las investigaciones en torno al manejo económico de la Asociación del Fútbol Argentino y se verá hasta donde se llega y hasta donde se prueba tal o cual acción. Las pretemporadas futbolísticas de los equipos profesionales ya se iniciaron (incluidas las de Patronato, único elenco entrerriano en la Primera Nacional) y los amistosos ya se disputan en muchos casos.

Mientras tanto, como telenovela de verano, el Torneo Regional Federal Amateur ya arroja algunas perlitas que merecen el comentario serio. Partido de vuelta, cuartos de final, Juventud Unida de Gualeguaychú recibía el domingo a Depro de Pronunciamiento. El juez de la Liga Paranaense de Fútbol, Maximiliano Durán, decidió dar por suspendido el partido con el score a favor del local 2 a 0 por “agresión” hacia su persona.

Se observa en la acción en cuestión un tumulto tras una expulsión de un jugador visitante. Allí una mano que supuestamente impacta en el juez que en ningún momento manifiesta dolor. Pocos periodistas objetivos definieron en sus escritos como “agresión” a la agresión. ¿Ponen en nombre de otro algo que no observaron en el propio campo de juego?

Los periodistas del Juve rápidamente comentaron que con el partido suspendido “pasa Juventud”, tal cuál ocurrió en la fase anterior cuando no se llegó a disputar el partido de vuelta ante Lanús de Concepción del Uruguay, en un cruce de denuncias por agresiones y donde finalmente el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal le dio la derecha a Juventud Unida.

El elenco del sur entrerriano se está haciendo fama de avanzar de fase “por escritorio”, al margen de sus virtudes deportivas. Puede que sea casualidad. Eso, por un lado. Durán igualmente quedó en el ojo de la tormenta. Pocos se han solidarizado y han enfatizado con “estuvo bien suspendido el partido”.

Por lo pronto las imágenes con las manos en alto de los plateítas de Juventud diciéndole “chau” a los jugadores de Depro dejan en claro qué suerte correrá el equipo que dirige el histórico ex futbolista Hernán Orcellet. Mientras tanto el efecto Gimnasia de Jujuy (le dieron por perdido su partido de local ante Deportivo Madryn de ida cuartos de final Reducido Primera Nacional) parece tener más capítulos. Se dirá que fue más burdo lo sucedido al Lobo Jujeño, y se presta para el análisis sobre lo sucedido este domingo en suelo gualeguaychuense.