A causa de un infarto falleció Osvaldo “Pacha” Palacios, dirigente del PJ y jefe del sindicato de municipales

El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales de Paraná (Suoyem) informó en sus redes sociales el fallecimiento de quien fuera un capataz y armador de este gremio, pese a no ser empleado municipal, Osvaldo “Pacha” Palacios. El hombre que era un dirigente y puntero histórico del peronismo, sobre todo en la zona oeste de la capital provincia, perdió la vida como consecuencia de una afección cardíaca.

El Suoyem publicó: “Desde lo más profundo de nuestros corazones y con una tristeza que invade todo nuestro ser, lamentamos informar el reciente fallecimiento del compañero y amigo, el señor Osvaldo “Pacha” Palacios, una persona quien ayudo a cientos y cientos de vecinos de todos los barrios de Paraná, conocido por todos, por su gran corazón con la gente que menos tenía. Además, fue quien pegó el ‘primer ladrillo’ del nuevo Suoyem halla por el año 2016”.

“No hay palabras para este trágico suceso, más que acompañar en este difícil y triste momento a su esposa, Alicia Portillo (exconcejal del PJ), a sus hijos, nietos y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin... Q.E.P.D”, finaliza. Numerosos comentarios acompañan la publicación recordando a Palacios y expresando las condolencias.

Se informó que Palacios sufrió un infarto, sin oportunidad de asistencia para sobrevivir, más allá que su salud había desmejorado en los últimos tiempos. Sus restos serán velados en la sala 4 de Sasfer, en calle Urquiza, este sábado desde las 8 hasta las 16.30. Luego, le darán el último adiós en el Cementerio Solar del Río a las 17.

Palacios ha estado desde hace más de una década vinculado al sindicato de municipales, en disputa con otros sectores que en su momento impulsaba, por ejemplo, el narcotraficante condenado Daniel “Tavi” Celis.

Al fallecido también se lo ha vinculado a situaciones ilícitas, aunque la Justicia nunca lo comprometió, más allá de las causas por episodios violentos ocurridos en el marco de huelgas impulsadas por disputas con intendentes. Varias publicaciones de ANÁLISIS en los últimos años habían dado cuenta de hechos irregulares, enriquecimiento sospechoso y vínculos con lugartenientes con causas por venta de drogas.