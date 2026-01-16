El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de gripe A "H3N2" en la provincia

El Ministerio de Salud informó que el Instituto Doctor Carlos Malbrán confirmó el primer caso de influenza A (H3N2).

Esta semana Entre Ríos recibió la notificación desde la cartera sanitaria nacional del primer caso de influenza A (H3N2), correspondiente al subclado K (J.2.4.1). Es una persona adulta que inició síntomas a finales de diciembre de 2025, evolucionó favorablemente sin requerir internación y registra antecedente de viaje internacional reciente.

Desde el Ministerio de Salud se informa que el Instituto Doctor Carlos Malbrán confirmó el primer caso de influenza A (H3N2), correspondiente al subclado K (J.2.4.1). Vale aclarar que los clados y subclados son las clasificaciones de los virus según árboles filogenéticos construidos a partir de sus secuencias genómicas y que, específicamente, el subclado K (J.2.4.1) es una variante reciente de influenza A (H3N2) que aumentó su circulación en distintos países desde mediados de 2025 y fue reportada en varios continentes.

La persona afectada presentó fiebre de 38º C, cefalea, dolor de garganta y congestión/rinitis, por lo que se tomó muestra para estudios moleculares que permitieron identificar el subclado.

Desde los organismos internacionales se señala que, hasta el momento, no existe evidencia consistente de mayor gravedad, aunque se investiga un posible aumento en la transmisibilidad. Por este motivo, se mantiene bajo monitoreo por sus cambios genéticos y su potencial impacto en la respuesta inmunitaria y en el desempeño de las vacunas de la temporada, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

La detección confirma que esta variante podría estar circulando y refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y las medidas habituales de prevención de infecciones respiratorias.

Recomendaciones a la población

- Mantener actualizada la vacunación antigripal, de acuerdo al calendario nacional y especialmente en los grupos priorizados: embarazadas, personas mayores, con enfermedades crónicas, personal de salud y niñas y niños según edad.

- Ante la presencia de síntomas respiratorios con fiebre, evitar el contacto con otras personas, ventilar los ambientes, reforzar la higiene de manos, cubrirse al toser o estornudar y realizar la consulta correspondiente.

- Asimismo, la cartera sanitaria entrerriana continúa con la vigilancia epidemiológica en articulación con la red nacional de laboratorios y la Dirección Nacional de Epidemiología, para detectar oportunamente nuevos casos y orientar las medidas de control.