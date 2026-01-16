Paritaria docente: “La idea es atenderlo cuanto antes para garantizar que el 2 de marzo estemos en las aulas”

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, brindó un panorama de los temas dialogados con la nueva dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en el encuentro que mantuvieron este jueves.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cuenca sostuvo que la reunión que mantuvo con la dirigencia gremial “fue muy amena, muy productiva, planteando muchas cosas a trabajar en conjunto” y en ese marco definió que “las construcciones o la generación de la gestión implica tener miradas diversas y poder debatirlo, muchas veces vamos a pensar distinto, muchas veces vamos a estar con opiniones distintas, pero es importante sentarnos a la mesa a discutir y sobre eso sacar lo mejor”.

Confirmó que “uno de los puntos que se trataron” fue el reclamo docente por convocatoria a paritarias: “Obviamente entiendo que es uno de los puntos muy importantes, de cuándo se iba a poder dar la charla paritaria. Ellos ya presentaron una nota para poder trabajar en paritaria, la semana que viene tengo una reunión con el ministro de Economía y la idea es avanzar el mes que viene en las paritarias. Obviamente no tengo fecha cierta, porque hay cosas que me exceden, pero entiendo que cuanto antes suceda mejor, así el 2 de marzo podemos estar arrancando las clases, que es el gran desafío que nos planteó nuestro gobernador”.

Al respecto, admitió que “el desafío es que los chicos estén en la escuela y que tengamos la mayor cantidad de días posible de clases, o sea que evitemos los paros, que no tengamos ninguna dificultad para poder cumplir con la mayor cantidad de días en clase. Ese es el gran desafío que tenemos, el gran desafío que nos planteó nuestro gobernador, así que hay que dar las discusiones y tienen que ser en un marco sano como para poder el 2 de marzo estar en las escuelas”.

Respecto de las recategorizaciones de escuelas que generaron polémica y preocupación ante el riesgo de eventuales cierres, el funcionario sostuvo que “son discusiones que hay que darlas porque obviamente ha cambiado el panorama respecto a algunas incidencias a lo que ya se tenía como escuelas; hay que dar la discusión y lo que los gremios plantearon es que quieren estar en la discusión, lo cual me parece totalmente correcto, y no están en contra de esto. La variable no es solamente la matrícula, sino que hay muchas otras condiciones que se analizan para tomar este tipo de decisiones. En el caso de cerrar una escuela hay que ver si los estudiantes que van a esa escuela son de esa zona puntualmente y si no tienen otra escuela cercana a la que podrían ir, en caso de cerrar o de cambiar de categoría”.

“Hay muchas condiciones que se analizan; lo que ellos pidieron, que me parece totalmente sano, es estar en esa mesa de discusión para tomar la mejor decisión posible. En lo que estamos de acuerdo y ayer quedó claro es que esa discusión hay que darla con ellos sentados a la mesa porque agrega una mirada más y ayuda a que la decisión que uno tome sea la más acertada posible. Ellos están todos los días con los docentes, también tienen la realidad palpable de la diaria, así que también ayudan y colaboran y agregan una mirada muy importante para que la decisión que se tome sea la más correcta posible”, planteó.

En cuanto a la infraestructura escolar actual, dijo que “es muy difícil en tan poco tiempo cambiar drásticamente la infraestructura; obviamente se ha avanzado un montón, pero también hay un montón de escuelas o de institutos que necesitan una obra de infraestructura, que a veces puede ser menor y a veces puede ser de gran envergadura. Por eso estamos trabajando con otro organismo de la provincia para marcar prioridades; no se va a poder atender a todos de una vez, entonces lo más importante es marcar prioridad –de las más urgentes a las menos urgentes- y plantear una línea de acción para poder trabajarla”.

“Hoy estamos trabajando en conjunto con la UEP, con el Ministerio de Obra Pública, y obviamente con las cuadrillas y con infraestructura del Consejo, para marcar esas prioridades. O sea, de qué se va a ocupar cada uno en la diaria. Algunos obviamente van a tener obras de gran envergadura, como puede ser el Ministerio o la UEP, y el Consejo en la cuestión de mantenimiento. Es importante saber cuáles son las más prioritarias, porque lo que no nos puede pasar es que una escuela hoy no esté atendida puntualmente y los chicos no puedan estar en la escuela. Eso no nos puede pasar. Entonces iremos de las más urgentes a las menos urgentes para que no haya ninguna imposibilidad de que los docentes y los chicos puedan estar en la escuela”, sentenció.

Como ejemplo, mencionó que “ahora puntualmente parte de la cuadrilla del Consejo estará yendo a la escuela que incendiaron en el Departamento La Paz, que quedó totalmente destruida y hoy los chicos no pueden ir porque las instalaciones están destruidas, se incendió casi toda la instalación, se perdió todo. Esa escuela también tiene el comedor así que va a ser un gran desafío que esa escuela el 2 de marzo esté funcionando”.

En relación con el transporte escolar del Inaubepro, Cuenca aseguró que “en eso hay continuidad; recién en agosto se vuelve a licitar y la semana que viene justamente me junto con Mariano Berniñas que es el titular del becario para trabajar estos temas. Hoy no hay ningún inconveniente y si lo hubo ya se ha solucionado, pero hoy y hasta agosto, que se plantea la nueva licitación, siguen los mismos circuitos y atienden la misma demanda que se venía atendiendo”.

Por otra parte, sostuvo que en el encuentro “se hablaron un montón de cuestiones a trabajar. Se habló de los médicos auditores, recategorizaciones, generar las comisiones y atender las comisiones que ya están para dar discusiones puntuales. Respecto del artículo 40, lo que ellos plantean es que la incidencia no es igual en todos los Departamentos, en algunos tienen esa necesidad puntual y por eso aplica el artículo 40, que es una excepción que permite tener otro cargo y lo que plantean es que no sea tan burocrático el sistema para atender el pago de los docentes. También se habló de atender de manera más ágil el tema de los auditores y las licencias y estamos trabajando con la Secretaría de Trabajo para poder resolverlo y, más que nada la validación de esa licencia justamente para que haya un docente en el aula y agilizar el trámite”.

En ese marco, se refirió al proceso de modernización del Estado que viene sosteniendo el gobierno provincial, Cuenca afirmó que “el sistema educativo tiene un sistema particular que es el SAGE, en el cual están involucrados un montón de actores, docentes, familias, además de la cuestión administrativa interna. Obviamente tiene una lógica, muchas demandas y muchas aristas, por eso obviamente hay que dar pasos concretos y firmes para no fallar en ninguna de esas situaciones. Se está trabajando y la idea es reforzar ese trabajo respecto a la cuestión de modernización y focalizar en diversos puntos”.

En cuanto a la educación superior, sostuvo que “está asegurada, lo que sí hay que hacer es entrar a dar las discusiones de si las carreras de nivel superior que tenemos atienden demandas puntuales de los lugares donde están. El gobernador nos encargó que demos las discusiones, que eso no implica cerrar o no abrir; lo que por ahí hay que analizar es si una carrera puntualmente, un profesorado o una tecnicatura no abre y puede abrir otra o podemos desarrollar otras propuestas académicas que atiendan la demanda del territorio. O sea, lo que no nos puede pasar es que estemos invirtiendo recursos públicos y que no estemos llegando a atender la demanda necesaria de los territorios. Esa discusión hay que darla. Vamos a estar en esa línea, vamos a mapear todo el nivel superior público que hoy tiene la provincia y con los otros sistemas y la idea es llegar a más personas con el nivel educativo superior. Hoy no hay ningún inconveniente del arranque del año, eso ya está saldado, no hay ningún problema y estamos hablando con todos los rectores de institutos superiores”.

En otro orden de temas, sobre los posibles recortes presupuestarios de la Nación en materia de educación técnica, admitió: “Nos preocupa, siempre que hay una cuestión de financiamiento preocupa. Entiendo que no va a haber ninguna dificultad en el transcurrir de la educación técnica; obviamente que afecta no tener financiamientos puntuales para ciertas líneas de acción, pero estuvimos reunidos con nuestro gobernador que va a acompañar y va a plantear esta necesidad a nivel nacional para poder, de alguna manera, recuperar esa financiación que se perdió o que se terminó perdiendo por el presupuesto nacional”.

En relación a cambios curriculares y al proyecto del gobierno nacional en relación al sistema educativo, definió que “la realidad va cambiando y eso nos obliga a dar las discusiones. A eso hay que hacerlo en todas las aristas: en los contenidos, en la forma, y demás y la discusión hay que darla y lo que está bien, se sostiene, y si hay algo que hay que cambiar, se cambia. Hoy la idea está en borrador, todavía no hay nada puntual y hay que ver qué plantea la norma. De todos modos, es muy difícil aplicar una norma muy específica a nivel nacional porque cada provincia tiene sus particularidades, entonces nosotros iremos viendo puntualmente de atender la necesidad del territorio de la provincia. Entre Ríos es distinta a las otras provincias de la Argentina y también tenemos cuestiones que son disímiles dentro de nuestra misma provincia, o sea no podemos aplicar una línea de acción para Paraná que implique directamente a Villa Paranacito, o sea nosotros mismos cuando estamos tomando decisiones, tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra propia provincia cómo impacta la decisión que tomamos y que tampoco puede ser todo aplicable a todas las localidades, a todos los departamentos de la provincia”.

Por último, confirmó que el objetivo es retomar la paritaria en febrero: “La idea es trabajar esto para poder llegar al 2 de marzo a arrancar las clases. Obviamente, va a depender de otras cuestiones y los llamará la Secretaría de Trabajo, pero la idea es solucionarlo atenderlo cuanto antes para garantizar que el 2 de marzo estemos en las aulas”.