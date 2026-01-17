Organismos de DDHH se movilizarán el miércoles y denuncian el vaciamiento del Registro Único de la Verdad

Imagen de archivo de una movilización de organismos de DDHH de Entre Ríos. María Luz Piérola adelantó que la Multisectorial de DDHH se movilizará el próximo miércoles.

La situación del Registro Único de la Verdad (RUV) de Entre Ríos se encuentra en una fase crítica tras la decisión de no renovar contratos a personal especializado que desempeñaba funciones desde hace más de una década. Según María Luz Piérola, una referente histórica de los Derechos Humanos, esto no es un hecho aislado, sino un “vaciamiento de política pública”.

“La idea es denunciar los despidos específicos en el Registro Único de la Verdad”, manifestó y explicó: “Son cesantías. No le quitemos el peso porque eso es llanamente lo que pasa acá. Los compañeros que fueron echados no se les renovó el contrato, ellos venían hace más de 10 años trabajando”.

Cabe destacar que los trabajadores afectados cumplen roles en áreas sensibles como el archivo, la pedagogía de la memoria y el seguimiento de los juicios de lesa humanidad.

El impacto en la búsqueda de identidad

Piérola subrayó que el RUV no es una oficina administrativa más, sino un organismo creado por ley a instancias del movimiento de Derechos Humanos, cuyo trabajo ha sido fundamental para hitos como la recuperación de la identidad de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, consignó el portal de Apf Digital.

“Pensemos que Sabrina recuperó su identidad gracias al trabajo del Registro, trabajamos con el Equipo Argentino de Antropología Forense y recuperamos restos; hay muchas cosas que todavía faltan”, señaló la referente, vinculando el ajuste actual con un intento de “borrar la memoria”.

“No es casual que quieran hacer un vaciamiento de las conciencias. Acá lo que hay es negacionismo en las políticas públicas”.

“El hambre es la violencia más terrible”

Para la Multisectorial, el ajuste en el RUV se enmarca en un contexto social y económico de exclusión que afecta a los sectores más vulnerables. Piérola trazó un paralelismo entre el modelo económico actual y los objetivos de la última dictadura militar: “El proyecto de la dictadura es el que tenemos en vigencia: el hambre. La exclusión y la barbarie es el puente de todo lo que es este modelo colonial que hoy estamos viviendo”, señaló el portal de Apf Digital.

En este sentido, la dirigente fue tajante al definir la lucha por los Derechos Humanos en la actualidad: “Hoy el Nunca Más también es el nunca más de lo que estamos viviendo hoy. No hay libertad si no hay igualdad. La violencia más terrible es la violencia del hambre y la que viene del poder”.

Próximas acciones y el camino al 24 de marzo

Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial tras un pedido de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio, los organismos han decidido profundizar el plan de lucha.

“Vamos a exigir desde lo colectivo, como siempre hemos hecho, que el Registro no se borre”, afirmó Piérola. Como medida inmediata, anunciaron una movilización para el próximo miércoles a las 9:30 frente a la Secretaría de Justicia, indicó el portal de Apf Digital.

Finalmente, la referente aseguró que este clima de “indignación e injusticia” desembocará en una masiva movilización el próximo 24 de marzo, donde las banderas de los 30.000 desaparecidos se levantarán “no por un pasado nostálgico”, sino por un “país habitable para todos”.

Apoyo a nivel nacional

A continuación, el Colectivo de Sobrevivientes y Testimoniantes del Centro Clandestino de Detención ESMA manifestó su apoyo a los trabajadores del RUV a través del siguiente comunicado:

“El Colectivo de Sobrevivientes y testimoniantes del CCdDE ESMA, manifiesta su más enérgico repudio ante el cierre y desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV), y la consecuente desafectación de los trabajadores y trabajadoras que garantizaban su funcionamiento bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio”.

“Esta decisión no es un hecho aislado ni una simple medida administrativa; es una muestra clara de las políticas de olvido que intentan imponer desde el Gobierno Nacional y sus gobernadores adláteres”.

“Al vaciar de recursos y personal un organismo central para la reconstrucción histórica, el Gobierno Provincial atenta directamente contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Denunciamos el vaciamiento: El RUV es un pilar fundamental para la preservación de pruebas, el acompañamiento en juicios de lesa humanidad y la educación de las futuras generaciones. Su desmantelamiento deja desprotegido un acervo documental indispensable”.

“Repudiamos los despidos: Nos solidarizamos con los trabajadores despedidos, cuya labor profesional ha sido clave para sostener las políticas de Estado en Derechos Humanos durante años”.

“Exigimos continuidad: Los Derechos Humanos no son una variable de ajuste. Son compromisos asumidos por el Estado que trascienden a cualquier gestión de turno”.

“Nuestra lucha ha sido, es y será por el NUNCA MÁS. El intento de invisibilizar nuestro pasado solo fortalece nuestra determinación de defender la verdad. No permitiremos que se retroceda ni un solo paso en las conquistas que tanto dolor y esfuerzo costaron al pueblo argentino”.

“Memoria, Verdad y Justicia”.

“Por el RUV y por la restitución de los puestos a sus trabajadores”.