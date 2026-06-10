Trabajadores de LT14 denuncian el retiro del móvil periodístico y hablan de un “vaciamiento” de Radio Nacional

Los trabajadores de LT14 Radio Nacional Paraná manifestaron su rechazo a la decisión de la intervención de Radio Nacional de trasladar el vehículo móvil de la emisora a otra dependencia de la red pública de medios. A través de un comunicado, advirtieron que la medida profundiza el proceso de desmantelamiento que, según sostienen, viene afectando a la radio durante los últimos dos años.

La información fue comunicada por el coordinador de Contenidos Artísticos, Marcelo Pérez, indicaron desde la emisora. En ese marco, los trabajadores consideraron que la decisión implica una nueva pérdida de herramientas fundamentales para el funcionamiento periodístico de LT14, una radio con más de 80 años de historia en la provincia.

“Nos sacaron el aire de la FM Baxada, nos cerraron las redes sociales, nos apagaron el streaming, cerraron la página web de LT14 y ahora se llevan el móvil”, señalaron en el documento difundido este miércoles.

Según remarcaron, cada una de estas decisiones repercute directamente en las condiciones de trabajo y en la capacidad operativa de la emisora. “Todo estos cierres y quitas de elementos implican menos trabajo, menos labores, menos tareas para cada uno de nosotros y nosotras. Y menos presencia de la radio”, expresaron.

El rol del móvil periodístico

En el comunicado, los trabajadores destacaron especialmente la importancia que tiene el vehículo móvil para la cobertura periodística diaria.

“El móvil está en el lugar de los hechos, cubre cada conferencia de prensa, las tareas legislativas de municipio y provincia, cada convocatoria y le da voz a aquellos que quieren denunciar o contar alguna situación particular”, señalaron.

Además, indicaron que actualmente las coberturas realizadas por el móvil de LT14 también abastecen de contenidos a las tres radios nacionales de la provincia.

“Todo eso es el móvil de nuestra emisora y nos negamos a perderlo”, afirmaron.

Los trabajadores recordaron además que el vehículo fue adquirido por LT14 en 2008 y remarcaron que se encuentra identificado como móvil periodístico de la emisora.

Reclamo salarial

El pronunciamiento también incluyó críticas a la situación salarial que atraviesa el personal de Radio y Televisión Argentina (RTA).

Según denunciaron, perciben “salarios de pobreza” y cuestionaron que la empresa estatal no avance en negociaciones paritarias. “Hace más de 21 meses que no tenemos aumento de salarios”, sostuvieron.

Asimismo, afirmaron que RTA “se niega a discutir paritarias de buena fe” e incluso denunciaron incumplimientos de resoluciones judiciales vinculadas a la cuestión salarial.

Pedido para revertir la medida

Finalmente, los trabajadores interpretaron el traslado del móvil como parte de una política de “vaciamiento y desguace” impulsada por el gobierno nacional sobre los medios públicos.

Por ese motivo, solicitaron a las autoridades que reviertan la decisión y permitan que LT14 continúe contando con el vehículo para el desarrollo de sus tareas periodísticas.

“Como trabajadores y trabajadoras solicitamos retrotraer la medida y poder seguir contando con nuestro vehículo móvil”, concluyeron.