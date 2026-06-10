Reformas previsionales en Santa Fe y Córdoba: qué cambió, cuánto redujeron el déficit y cuál fue el impacto

La discusión sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio encuentra antecedentes inmediatos en dos de las tres provincias de la Región Centro: Santa Fe y Córdoba. Ambas administraciones justificaron sus cambios en la necesidad de reducir déficits crecientes de sus cajas previsionales y garantizar su sustentabilidad financiera.

A continuación, un informe centrado en datos sobre los objetivos fiscales de las reformas, los resultados observados hasta el momento y los efectos concretos sobre trabajadores activos y jubilados.

Santa Fe: una reforma para corregir un déficit superior a los $400.000 millones

La reforma previsional santafesina fue aprobada en septiembre de 2024 durante la gestión de Maximiliano Pullaro. El gobierno provincial argumentó que el sistema acumulaba un déficit creciente que superaba los 90.000 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2024 y proyectaba cerrar ese año por encima de los 400.000 millones.

Qué modificó la reforma

Entre los principales cambios implementados se incluyeron:

Aportes solidarios extraordinarios para jubilaciones más altas.

Modificaciones en regímenes especiales.

Restricciones a mecanismos que permitían jubilaciones anticipadas mediante compensación de años de servicio por edad.

Cambios en la movilidad y en determinados criterios de cálculo para nuevos beneficios.

Qué impacto fiscal buscó

El objetivo explícito fue reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, considerado uno de los principales factores de presión sobre las cuentas públicas santafesinas.

Si bien la reforma es relativamente reciente y todavía no existe una serie consolidada de largo plazo que permita medir el ahorro estructural definitivo, el gobierno santafesino sostiene que la norma apunta a desacelerar el crecimiento del rojo previsional y mejorar la sustentabilidad futura del sistema.

Impacto sobre jubilados y activos

Los principales efectos concretos fueron:

Mayores descuentos sobre haberes previsionales altos mediante aportes solidarios.

Endurecimiento de condiciones para acceder a determinadas jubilaciones especiales.

Menor posibilidad de retiro anticipado respecto del régimen previo.

La reforma generó una fuerte reacción sindical. Los gremios docentes y estatales realizaron paros y movilizaciones durante su tratamiento legislativo.

Córdoba: seis años de reformas y armonización parcial

El caso cordobés es distinto porque las modificaciones comenzaron antes. La reforma central fue aprobada en mayo de 2020 mediante la Ley 10.694, denominada Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional.

Contexto fiscal

Al momento de la sanción, el gobierno de Juan Schiaretti proyectaba para 2020 un déficit cercano a los 35.500 millones de pesos en la Caja de Jubilaciones.

Posteriormente, tanto Schiaretti como Martín Llaryora sostuvieron que el desequilibrio estructural continuó siendo elevado debido, entre otros factores, a la deuda que la Nación mantiene con Córdoba por la no transferencia de la caja previsional.

Qué cambió

La ley avanzó en:

Armonización parcial con parámetros nacionales.

Modificaciones en la determinación del haber inicial.

Cambios en la movilidad.

Creación de aportes solidarios para sectores de mayores ingresos.

Nuevas reglas para acumulación de beneficios.

Posteriormente se sumaron ajustes complementarios durante 2025.

Resultados fiscales

La provincia sostiene que las reformas permitieron contener parcialmente el crecimiento del déficit y evitar un deterioro mayor de las cuentas previsionales. Sin embargo, el sistema continúa registrando déficit y Córdoba mantiene abierto el reclamo contra el Estado nacional por fondos adeudados.

Los acuerdos judiciales alcanzados con Nación en los últimos años mejoraron parcialmente el financiamiento del sistema previsional cordobés.

Impacto sobre jubilados

Los principales efectos observados fueron:

Menor tasa de sustitución para nuevos jubilados respecto de esquemas anteriores.

Aportes solidarios sobre jubilaciones más altas.

Diferimiento o desacople parcial respecto de los aumentos salariales de activos en determinados períodos.

A la vez, Córdoba implementó posteriormente políticas compensatorias para haberes más bajos. En 2025 elevó significativamente el haber mínimo y otorgó bonos extraordinarios a jubilados de menores ingresos