Llega una nueva edición del Locro Fest a Viale

Este martes se presentó oficialmente el Locro Fest 2026, que se realizará el domingo 14 en la ciudad de Viale. Organizado por el municipio local, el evento tendrá lugar desde las 8 en el Paseo del Ferrocarril y ofrecerá un concurso gastronómico, feria de emprendedores y una variada propuesta artística a partir de las 12:30.

Durante la presentación, realizada en el Museo de Casa de Gobierno, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de acompañar las celebraciones populares de cada localidad. "Desde el Gobierno provincial impulsamos estas fiestas porque fortalecen la identidad, promueven el desarrollo cultural y generan movimiento económico en cada comunidad entrerriana", señaló.

Por su parte, el intendente de Viale, Carlos Weiss, agradeció el espacio de difusión e invitó a participar de una propuesta que se consolida año tras año. "Quienes nos visiten serán muy bien recibidos para compartir nuestra identidad gastronómica y cultural en una jornada pensada para toda la familia", expresó.

A su turno, la subsecretaria de Cultura y Educación de Viale, Florencia Landra, informó que el concurso gastronómico está destinado a equipos de tres integrantes mayores de 18 años. Los participantes competirán por premios en efectivo para los tres primeros puestos y una mención especial. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes y puede realizarse a través de la página web y las redes sociales del Municipio de Viale.

La programación artística contará con las presentaciones de Trío Alegría, Nahuel Borrá, Los Hermanos Corradin, Los Aromitos, Oriana Fontana, Kevin Arellano y el Taller Municipal de Folclore. Además, habrá feria de emprendedores y artesanos, sumando atractivos para disfrutar durante toda la jornada.