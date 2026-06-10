Una propuesta interactiva de mitos litoraleños adaptada para la primera infancia

La docente y tallerista Carla Domínguez llevará a cabo este sábado 13 de junio la puesta en escena de "Leyendas de mi costa", una obra interactiva diseñada como una experiencia sensorial destinada a la primera infancia. Las funciones se desarrollarán en la institución ubicada en calle Gobernador Antelo 1345 de la ciudad de Paraná, bajo la coordinación de la Biblioteca Popular Caminantes.

El encuentro se estructurará a través de dos turnos diferenciados según las franjas etarias, con un primer módulo que funcionará en el horario de 10 a 11, reservado para niños de 3 a 4 años de edad, mientras que el segundo bloque se ejecutará desde las 11:30 hasta las 12:30, adaptado para bebés e infantes de 0 a 2 años.

La propuesta busca acercar a los niños más pequeños y a sus familias a las narrativas tradicionales de la región mediante dinámicas lúdicas, musicales y literarias que estimulen sus sentidos y fortalezcan la identidad cultural local.

La propuesta artística se articula a través del relato de las siestas de un personaje infantil denominado la pequeña Aramí, quien en compañía de sus abuelos comienza a descubrir diversos mitos y relatos autóctonos que configuran el patrimonio de la zona costera de la provincia. Durante el desarrollo de la actividad, la conductora guiará al público por diferentes estaciones de juego y canciones que abordan historias populares como la leyenda del surubí, un pez característico que habita en las profundidades del río Paraná, y la flor del Irupé, una especie vegetal nativa asociada a las transformaciones cromáticas del paisaje fluvial.

Además, la obra incorpora la referencia a la sombra del ombú como un elemento protector de las tareas de cultivo en el ámbito rural entrerriano y evoca el mito de la Solapa, un personaje tradicional de la mitología litoraleña definido por el misterio de su silbido y sus desplazamientos aéreos en las horas de la siesta.

La actividad será libre y gratuita, pero requiere inscripción previa ya que los cupos son limitados. Para reservas, escribir un mensaje privado al Instagram de la institución (@bibliotecacaminantes)