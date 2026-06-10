"Cultivar territorio": un libro sobre la producción de alimentos y el acceso a la tierra

La editorial La Hendija Ediciones llevará a cabo la presentación del libro titulado Cultivar territorio. Agricultura familiar y política pública en el conurbano bonaerense, escrito por el investigador Agustín Carretto, este jueves 11 de junio a partir de las 18:30. El evento se desarrollará en la modalidad virtual a través de un enlace de la plataforma de Facebook. La actividad busca dar a conocer los resultados de un estudio sobre las dinámicas rurales periurbanas y aportar herramientas teóricas y empíricas para el debate en torno al acceso a la propiedad agraria, las políticas públicas gubernamentales y la producción sostenible de alimentos.

El contenido de la obra que se pondrá a disposición de los lectores se encuentra estructurado a partir de una investigación de carácter situado que el autor desarrolló de forma concreta en el partido bonaerense de Moreno, en la periferia de la capital federal. Mediante este relevamiento de campo, el texto de Carretto recupera los testimonios y las trayectorias socio-productivas de los productores de la agricultura familiar que operan en dicho territorio de la provincia de Buenos Aires.

El volumen propone analizar de forma sistemática las articulaciones entre las variables de la delimitación territorial, las condiciones del mercado de trabajo, los procesos de organización colectiva a nivel de bases y el rol institucional desempeñado por el Estado nacional y provincial en sus diferentes niveles de intervención de la esfera comunitaria.

Los organizadores indicaron además que el abordaje del libro resulta pertinente para los sectores interesados en examinar los procesos de soberanía alimentaria y los modelos de desarrollo territorial en los cinturones verdes, considerando los retos estructurales que afrontan cotidianamente las familias rurales dedicadas a la generación de gran parte de los recursos e insumos alimenticios que llegan diariamente a los centros de consumo urbano.

La actividad está dirigida a todo público interesado.