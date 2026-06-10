Paraná será sede del III Encuentro Provincial de Derechos Humanos con 14 comisiones de debate

La ciudad de Paraná será escenario este sábado 13 del III Encuentro Provincial de Derechos Humanos, una jornada impulsada por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), junto a la Solapa y la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, que buscará reunir a organizaciones sociales, colectivos culturales, agrupaciones vecinales y ciudadanos de toda la provincia para debatir sobre la situación actual de distintos derechos y construir propuestas de acción.

La actividad se desarrollará desde las 8.30 en la Escuela Normal de Paraná y dará continuidad a los encuentros realizados anteriormente en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

En diálogo con el programa Un Martillo para darle forma de Radio Plaza, Lucía Tejera explicó que la iniciativa surgió como un espacio de intercambio y reflexión frente a las problemáticas que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

“Pensamos este encuentro con la idea de debatir, encontrarnos y poner en común distintas trayectorias, saberes, reflexiones e inquietudes que venimos trayendo desde el ámbito de la militancia, pero también desde la ciudadanía en general”, señaló.

La referente destacó que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a organismos de derechos humanos. “La idea es convocar también a agrupaciones vecinales, colectivos artísticos y culturales y a ciudadanos particulares que estén interesados en aportar su mirada a la discusión actual”, remarcó.





Más allá de la memoria

Tejera sostuvo que uno de los desafíos permanentes del movimiento de derechos humanos es ampliar la mirada sobre la temática y vincularla con problemáticas cotidianas.

“Muchas veces cuando se habla de derechos humanos se piensa solamente en memoria, verdad y justicia. Nosotros entendemos que también estamos hablando de salud, educación, trabajo, comunicación, ambiente y de todos aquellos derechos que hoy vemos vulnerados”, explicó.

Si bien el encuentro se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, aclaró que la propuesta apunta a analizar el presente a partir de las consecuencias históricas de aquel proceso.

“Cuando hablamos de memoria también hablamos de qué modelo de país se intentó imponer, qué derechos fueron vulnerados y cómo muchas de esas lógicas siguen teniendo efectos en la actualidad”, sostuvo.

Catorce comisiones para abordar distintas problemáticas

La jornada contará con 14 comisiones temáticas que trabajarán de manera simultánea sobre diferentes ejes vinculados a los derechos humanos.

Entre los temas previstos figuran salud mental, discapacidad y consumos problemáticos; género y diversidad; ambiente y pueblos originarios; educación; infancia, adolescencia y juventud; economía popular y soberanía alimentaria; derecho a la cultura; jubilados y jubiladas; memoria, transmisión y comunicación; derecho a la identidad; salud y derechos humanos, entre otros.

“Creemos que hay situaciones críticas en el contexto social, político y económico actual que requieren ser pensadas colectivamente. La intención no es solamente reflexionar, sino también construir estrategias y propuestas para seguir defendiendo y promoviendo derechos”, afirmó Tejera.

En ese sentido, adelantó que una de las comisiones abordará el debate generado por la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial.

Un homenaje a Mariana Fumaneri

El III Encuentro Provincial de Derechos Humanos llevará el nombre de Mariana Fumaneri, militante y referente del sector recientemente fallecida.

“Queremos que este encuentro sea también un homenaje a Mariana, una compañera muy querida para todos nosotros, que siempre insistió en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, expresó Tejera.

La apertura estará prevista entre las 9 y las 10.30 con una mesa titulada Memorias para habitar el futuro, de la que participarán el periodista y diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, el abogado Pablo Besselli y Malena Silveira.

Posteriormente se desarrollarán los trabajos en comisiones y una puesta en común de las conclusiones y propuestas surgidas de cada espacio de debate. La jornada finalizará alrededor de las 16.30 con una actividad cultural.

Convocatoria abierta

Desde la organización remarcaron que la participación es abierta y gratuita. Si bien existe un formulario de inscripción que circula a través de las redes sociales de la Solapa, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná e Hijos Paraná, también será posible acreditarse el mismo sábado en el lugar.

“La inscripción previa es una herramienta para organizarnos mejor, pero no es excluyente. Cualquier persona interesada puede acercarse y participar”, concluyó Tejera.