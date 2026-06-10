La Región Centro reclama mayor equidad fiscal: aporta $100 a Nación y recibe apenas $70

Representantes de los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe participaron este martes de la presentación de un informe elaborado por el Foro Empresario de la Región Centro que analiza la relación entre los recursos que generan las provincias de la región y los fondos que reciben desde el Estado nacional.

La actividad se desarrolló en la Bolsa de Cereales y reunió a funcionarios provinciales, dirigentes empresariales y referentes de la integración regional. Participaron del encuentro el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; y la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone.

El trabajo, realizado por nueve especialistas, busca cuantificar cuánto dinero generan las actividades productivas de la Región Centro para el Estado nacional y cuánto de esos recursos regresan posteriormente a las provincias a través de la coparticipación, transferencias y otros mecanismos de distribución.

Durante la apertura, Boleas destacó la importancia de que el sector privado impulse estudios vinculados al funcionamiento del Estado y al federalismo fiscal. "Es importante que nada más y nada menos que el sector privado participe en la elaboración de estos informes, estudios y análisis que permiten echar más luz sobre cómo se financia el Estado en la Argentina", sostuvo.

El ministro entrerriano remarcó además el rol estratégico de la Región Centro para el desarrollo nacional. "Las tres provincias son centrales en la República Argentina. Desde la Región Centro somos un motor productivo del país y creemos que somos fundamentales para el desarrollo equilibrado que necesita la Argentina", afirmó. Asimismo, consideró necesario avanzar en una discusión integral sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Entre las principales conclusiones, el informe señala que las provincias de la Región Centro aportan en conjunto más recursos de los que reciben. Según los datos presentados, por cada 100 pesos que la actividad económica regional genera para la Nación, retornan aproximadamente 70 pesos a través de distintos mecanismos de distribución fiscal.

Por su parte, Benedetti valoró el carácter técnico y profesional del estudio, al tiempo que destacó que contar con información precisa permite impulsar propuestas orientadas a construir un sistema tributario más equilibrado. En la misma línea, Olivares señaló que el informe aporta datos objetivos y una metodología consensuada para enriquecer el debate sobre el federalismo fiscal más allá de las coyunturas políticas.

Finalmente, Giaccone resaltó la fortaleza institucional de la Región Centro y el consenso alcanzado para llevar adelante el trabajo. Los resultados del estudio serán de acceso público y buscan aportar evidencia concreta a una discusión de fondo sobre federalismo, desarrollo productivo y distribución de recursos entre la Nación y las provincias, fortaleciendo la toma de decisiones con base en información técnica y verificable.