La UEJN expondrá en el Senado contra la reforma previsional y advierte sobre una “severa quita de derechos”

Imagen de archivo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos participará este jueves 11 de junio, a partir de las 9, de una reunión convocada por la Cámara de Senadores de la provincia para analizar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. La organización gremial adelantó que fijará una postura crítica frente a la iniciativa y presentará observaciones técnicas que, según sostiene, evidencian un impacto negativo sobre los futuros jubilados entrerrianos.

La exposición estará encabezada por la secretaria general de la seccional, Bibiana Starck, junto a equipos técnicos del sindicato. Desde la entidad señalaron que la propuesta oficial implica modificaciones de fondo en el sistema previsional provincial y advirtieron que, detrás de los argumentos vinculados al ordenamiento financiero de la Caja de Jubilaciones, se esconden cambios que afectarían derechos adquiridos y reducirían significativamente los haberes de quienes accedan al retiro en los próximos años.

“La legitimidad de los trabajadores se defiende con argumentos y de cara a las instituciones. Vamos al Senado a demostrar que esta reforma destruye conquistas históricas bajo una promesa de ordenamiento”, sostuvieron desde la organización en un documento difundido antes de la audiencia legislativa.

Cambios en el cálculo del haber inicial

Uno de los aspectos más cuestionados por la UEJN es la modificación de la base utilizada para determinar el haber jubilatorio inicial. El proyecto prevé ampliar de 10 a 20 años el período de remuneraciones consideradas para realizar el cálculo, pasando de tomar los últimos 120 meses de aportes a contemplar las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas.

Según el gremio, esta modificación provocaría una reducción automática del salario promedio utilizado para fijar la jubilación, debido a que incorporaría etapas de la carrera laboral caracterizadas por ingresos más bajos. La organización sostiene que la medida vulnera el principio de sustituibilidad del salario y debilita el derecho al 82% móvil que históricamente caracterizó al régimen previsional provincial.

Además, remarcan que la ampliación a dos décadas convertiría al sistema entrerriano en uno de los más restrictivos del país, al señalar que ni la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ni las restantes Cajas provinciales aplican actualmente un período de cálculo tan extenso.

Cuestionamientos al sistema de actualización

Otro de los puntos que concentra las críticas sindicales es el mecanismo de actualización de las remuneraciones que serán utilizadas para determinar el haber jubilatorio.

De acuerdo con el análisis de la UEJN, el proyecto abandona el criterio vigente, que toma como referencia el valor actualizado del cargo ocupado por el trabajador al momento de su cese, y lo reemplaza por un esquema de promedio actualizado mediante índices que serían definidos por la conducción de la Caja de Jubilaciones.

Para el sindicato, este sistema replica el modelo aplicado por ANSES, cuya implementación ha generado una elevada litigiosidad en la Justicia Federal a raíz de reclamos por reajustes previsionales. En ese sentido, advierten que la aplicación de coeficientes históricos podría reducir el haber inicial a niveles ubicados entre el 55% y el 65% del salario percibido por el trabajador activo.

Desde la entidad sostienen que esta modificación implicaría, en los hechos, una pérdida sustancial del carácter móvil de las jubilaciones y abriría un escenario de conflictos judiciales similares a los registrados a nivel nacional.

Riesgo de desacople de la movilidad jubilatoria

La reforma también propone cambios en el mecanismo de movilidad previsto en el artículo 71 de la Ley 8.732. Según el gremio, el nuevo esquema desvincularía las jubilaciones de los aumentos salariales correspondientes a cada escalafón específico y las ataría exclusivamente a las paritarias del Escalafón General de la Administración Pública.

La UEJN considera que esta modificación afectaría especialmente a sectores con regímenes salariales diferenciados, entre ellos trabajadores judiciales, municipales, de Vialidad Provincial, del Tribunal de Cuentas, del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), jubilados bancarios y ex empleados de la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER).

A esa situación se sumaría un diferimiento de 60 días hábiles administrativos para la percepción de los incrementos, una vez ingresados los aportes correspondientes a la Caja. Para la organización, esta demora generaría una pérdida real del poder adquisitivo de los jubilados, particularmente en contextos de inflación elevada.

La eliminación del beneficio conocido como “3 por 1”

El cuarto aspecto observado por la UEJN refiere a la derogación del mecanismo de compensación de edad por años de aportes, conocido como beneficio del “3 por 1”.

La organización sindical sostiene que la eliminación de esta herramienta implicaría una elevación indirecta de la edad efectiva de retiro. Como ejemplo, señalan que quienes comenzaron a trabajar a los 18 años deberían permanecer en actividad hasta cumplir los 65 para completar cerca de 47 años de aportes efectivos antes de acceder a la jubilación.

Desde el gremio consideran que la medida desconoce las trayectorias laborales extensas y castiga especialmente a quienes ingresaron tempranamente al mercado de trabajo y sostuvieron aportes durante décadas.

Defensa del sistema previsional provincial

En el tramo final de su posicionamiento, la UEJN afirmó que cualquier estrategia destinada a fortalecer financieramente la Caja de Jubilaciones debe evitar trasladar el costo del equilibrio del sistema a los trabajadores y futuros jubilados.

“La defensa de la Caja de Jubilaciones no puede hacerse a costa del estándar de vida de quienes sostuvieron el Estado entrerriano durante toda su vida activa”, expresaron.

Finalmente, la organización convocó a la unidad de los distintos sectores del movimiento obrero provincial y ratificó su compromiso con la defensa del sistema previsional público, solidario y móvil de Entre Ríos, en la antesala de un debate legislativo que promete generar fuertes discusiones en torno al futuro del régimen jubilatorio provincial.

El documento de la UEJN Seccional Entre Ríos