Martiniano Dato sueña con el título en la LNB: “Vamos a tener chances de cerrar la serie en casa”

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia está 2 a 0 al frente en la serie final de la Liga Nacional ante Quimsa de Santiago del Estero. Los dos triunfos de visitante dejaron muy bien parado al elenco del sur argentino y, en ese marco, decisivo fue el aporte del paranaense Martiniano Dato, quien, en la segunda final, definió el partido con una gran jugada.

“Contentos, pero enfocados. Todavía falta mucho”, dijo. Ganar los dos juegos y ser figura es una motivación extra: “No caigo todavía. Creo que con el tiempo después voy a empezar a caer”, confesó.

Dato definió el segundo partido con una asistencia brillante. Gimnasia perdía 79 a 78 y el paranaense tomó la pelota, juntó marcas y asistió a Cisneros para el doble ganador: “Ya desde el banco que el técnico Pablo Favarel en el tiempo muerto dijo que la pelota era para mí. Creo que a partir de ahí ya me sentí con confianza. Después por suerte entró (el tiro), fui con bastante convicción y bastante confianza hacer la bandeja”.

Dato encaró el cesto con agresividad, y cuando le cerraron los caminos vio a su compañero para asistir. Así contó la jugada desde su visión: “Cuando hice el primer paso vi que me ayudó la defensa de un compañero y él justo cortó, así que me salió naturalmente dársela”, contó.

En dialogó con el programa El Once Deportivo, Dato habló del protagonismo que ganó esta temporada, lo que le permite tener minutos importantes en el equipo.

“Los años anteriores me tocó quedar afuera medio rápido y me imaginaba, veía la final y decía, ‘es una locura el nivel, la exigencia, la concentración que deben tener los jugadores’. Pero creo que ahora jugándolo es una final, pero la juego como lo jugué toda la temporad”, afirmó.

Su equipo, más cerca de la corona

El equipo de Comodoro Rivadavia ganó los dos primeros partidos y ahora la serie se traslada a Comodoro Rivadavia: “Robamos la localía. Nosotros obviamente fuimos, jugamos a ganar, pero sabíamos al equipo que nos estábamos enfrentando, la cancha y la gente donde estábamos jugando. Por suerte pudimos traernos la localía para acá”, destacó.

Más allá de este buen primer paso en la final, Dato sabe que el equipo debe seguir trabajando duro: “Como toda la serie que jugamos, nos propusimos bajarle el score, el promedio de score que tienen ellos, que era muy alto, y a partir de ahí correr el partido desde la defensa hacia adelante”, explicó.

Además, remarcó que el equipo deberá mantener la intensidad para los próximos encuentros. “Creo que la clave va a ser en el tercer partido arrancar conectados, con la energía alta y con mucha agresividad para que no tengamos que correr el partido atrás de nuevo”.

Para el entrerriano, la posibilidad de definir el campeonato como local representa una oportunidad enorme, aunque evita cualquier exceso de confianza. “De todas formas falta mucho. Es al mejor de siete partidos, pero tenemos más chances de poder cerrar la serie con nuestra gente”.