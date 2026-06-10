Colón: el municipio realiza acciones preventivas en escuelas ante la llegada del invierno

La Dirección de Salud lleva adelante tareas de desinfección y prevención en instituciones educativas de Colón, con recomendaciones para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Salud, continúa desarrollando acciones preventivas en establecimientos educativos de la ciudad ante la llegada del invierno y el aumento habitual de enfermedades respiratorias en esta época del año.

En esta oportunidad, el equipo municipal trabajó en la Escuela “Juan José Paso”, donde se realizó un abordaje junto al personal de maestranza para reforzar la desinfección de superficies y promover medidas de cuidado destinadas a estudiantes, docentes, auxiliares y familias. Primero se lo hizo la Unidad de Educación Infantil UENI, los días viernes y sábado, y luego se continuó en todo el establecimiento escolar.

Prevención en instituciones educativas

El director de Salud de la Municipalidad de Colón, Marcos Correa, explicó que estas acciones forman parte de un trabajo preventivo orientado a reducir los riesgos de transmisión de enfermedades respiratorias frecuentes durante los meses de frío, como la gripe y otros cuadros virales.

Durante la intervención se puso especial atención en la limpieza y desinfección de superficies de contacto habitual, una medida importante en espacios de circulación cotidiana como aulas, sanitarios, pasillos, mobiliario escolar y sectores comunes.

Recomendaciones para la comunidad educativa

Desde la Dirección de Salud se recordó la importancia de sostener hábitos simples y efectivos de prevención, especialmente en esta etapa del año. Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, la higiene de superficies, el uso de barbijo ante la presencia de síntomas respiratorios y la consulta médica cuando aparecen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión u otros síntomas compatibles.

También se indicó que, ante cuadros respiratorios, es importante evitar la automedicación, reducir el contacto con otras personas y realizar la consulta correspondiente en los servicios de salud, especialmente en niños, adultos mayores, personas gestantes o personas con factores de riesgo.

Vacunación y cuidado responsable

La Municipalidad remarcó además la importancia de verificar que el esquema de vacunación se encuentre completo, en particular la vacunación antigripal para los grupos priorizados. Esta medida permite disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la gripe y contribuye al cuidado colectivo.

“Estamos en la Escuela Juan José Paso realizando un abordaje junto al personal de maestranza, con desinfección de superficies. Se acerca el invierno y también las enfermedades de transmisión respiratoria, como la gripe, por eso es importante tomar recaudos: lavado de manos, uso de barbijo si hay síntomas, consulta médica y control de vacunas”, expresó Marcos Correa.

Un trabajo articulado para cuidar la salud

Estas acciones se enmarcan en una política preventiva de la Municipalidad de Colón, orientada a acompañar a las instituciones educativas y fortalecer la promoción de hábitos saludables en la comunidad. Desde el área de Salud se continuará trabajando junto a las escuelas para reforzar medidas de prevención, brindar información clara y promover el cuidado responsable durante la temporada invernal.