“Argentina genera expectativas porque tiene un funcionamiento espectacular”, dijo ‘Torta’ Heinze

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Gustavo Heinze analizó el presente de la selección argentina y se mostró muy ilusionado con el rendimiento del plantel. “Me gustó la selección ante Islandia, genera expectativas. Son muy prácticos y eso está muy bueno”, expresó en el comienzo de la charla.

Para Heinze, la clave del éxito actual radica en el equilibrio justo entre la juventud y el recorrido internacional. “Tenemos una renovación que le da ese plus, esa explosión y cambio de ritmo que genera expectativas. Al mismo tiempo, los jugadores con más experiencia van utilizando con una capacidad terrible los momentos justos para hacer explotar sus condiciones”, detalló.

Más adelante, al ser consultado sobre el eterno debate entre titulares y suplentes, el entrerriano prefirió poner el foco en la riqueza colectiva del plantel antes que en las individualidades: “Cuando los que entran no salen, buscás alternativas en el banco. Lo que tiene la selección es un equipo; cada sector en el campo está resuelto por el entrenador y su grupo de trabajo, modificando alternativas y dándole variantes”.

En ese sentido, llenó de elogios al director técnico por la gestión de los minutos de juego: “Scaloni maneja los tiempos de cada uno y, en el tiempito que los pone, los hace brillar. Encuentra asociación y genera expectativas”.

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