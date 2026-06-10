La librería Las Palmeras Salvajes pondrá en marcha un club de lectura

Los coordinadores de la librería Las Palmeras Salvajes, establecimiento comercial ubicado en calle Villaguay 693 de la ciudad de Paraná, llevarán a cabo este viernes 12 de junio a partir de las 20 la jornada de apertura de su nuevo Club de Lectura, un espacio de carácter presencial diseñado para desarrollarse con una periodicidad de un encuentro al mes. Se trata de propuesta de participación abierta y horizontal que busca constituir una pausa en las rutinas de producción constante, para promover en su lugar una instancia de reunión grupal para compartir las diversas interpretaciones, emociones y reflexiones que despiertan los textos en los lectores.

Para este primer encuentro del cronograma, la coordinación del espacio informó que no se requerirá que las personas interesadas asistan con alguna obra específica leída de antemano. No obstante, se solicitó a los concurrentes que seleccionen de manera previa y lleven consigo una frase, una cita o un párrafo breve cuyo contenido verse sobre el acto de la lectura o sobre la literatura en general, con la finalidad de utilizar dichos fragmentos como disparadores iniciales de la conversación grupal en la velada.

La actividad de apertura se complementará con un momento de socialización que incluirá el servicio de una copa y la exhibición de material bibliográfico, para definir de manera colectiva con los participantes las pautas de funcionamiento que regirán los meses subsiguientes del ciclo.

Los impulsores de la librería detallaron que la participación en los encuentros mensuales no tendrá ningún tipo de costo económico.

Los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa al 343 5056401.