Tres jornadas de entrenamiento corporal abren el ciclo formativo de La Liga de Payasos

Los integrantes de la organización artística La Liga de Payasos anunciaron el inicio formal de su Residencia Payasa, un proyecto de capacitación continua que comenzará con el dictado del taller denominado "Mimo Corporal. Del movimiento físico a la escena corporal", el cual se desarrollará durante tres jornadas consecutivas desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de junio. Las actividades pedagógicas y prácticas tendrán lugar en La Salita de Perón, un espacio cultural ubicado en la calle Presidente Perón 648 de la ciudad de Paraná.

La iniciativa se plantea como el primero de una serie de encuentros intensivos planificados para el presente ciclo, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y disciplinas que hacen al desarrollo integral de este lenguaje escénico y que promueve el entrenamiento físico, el control expresivo y la profesionalización de los artistas del rubro en la región litoraleña.

La conducción de este primer módulo estará a cargo de la especialista Melina Forte, instruida en la Escuela Escobar Lerchundi de Buenos Aires, una institución de referencia nacional en la materia.

El programa de contenidos de las jornadas se estructurará a partir de la premisa de que la escena teatral requiere necesariamente de un cuerpo o de un conjunto de cuerpos que se pongan en juego con la capacidad de transmitir imágenes, riesgos y sensaciones a los espectadores, y para eso es necesario asumir la noción de que en el espacio escénico las corporalidades hablan por sí mismas.

El entrenamiento propuesto buscará dotar a los participantes de destrezas para el desempeño actoral, tales como la manipulación de objetos invisibles, el desarrollo de la precisión en las secuencias cómicas y la capacidad de comunicar ideas complejas sin la utilización de palabras.

La jornada del viernes 12 de junio se concretará entre las 18 y las 21, y los encuentros correspondientes al sábado 13 y al domingo 14 de junio se realizarán por la mañana, en el horario de 9 a 12.

El taller será libre, con aporte a la gorra.

Para más información o consultas, comunicarse al 343 5042653, o escribir a teastral@gmail.com