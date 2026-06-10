Gatx Negrx continúa su ciclo de cine dedicado a directoras mujeres

El espacio cultural Gatx Negrx llevará a cabo la proyección del largometraje francés Pequeña Mamá este domingo 14 de junio a las 19, en su sede de calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná. La función forma parte de una cartelera cinematográfica diseñada para desarrollarse durante todos los fines de semana del mes de junio y cuenta con una programación dedicada de forma exclusiva a producciones audiovisuales confeccionadas por mujeres, con el fin de visibilizar la labor de realizadoras y guionistas en los circuitos comerciales de exhibición.

La obra elegida para esta fecha es una producción del año 2021 escrita y dirigida por la reconocida cineasta y guionista francesa Céline Sciamma, que cuenta con una duración de 72 minutos. La trama de la película gira en torno a Nelly, una niña de ocho años que se traslada junto a su padre a la casa de campo de su abuela materna tras el fallecimiento de esta última, con el fin de vaciar la vivienda y ordenar las pertenencias familiares en cajas de mudanza.

El conflicto empieza a darse cuando la madre de la protagonista decide abandonar temporalmente el lugar agobiada por el duelo, dejando a la niña recorriendo los alrededores boscosos de la propiedad. En ese entorno rural, Nelly entabla una relación de amistad con otra chica de su misma edad que se encuentra construyendo una cabaña de madera en un árbol, y descubre poco a poco que el entorno y las vivencias de su nueva compañera guardan una relación con el pasado familiar y las fotografías de la infancia de su propia madre.

El elenco principal del filme está integrado por las jóvenes actrices Joséphine Sanz y Gabrielle Sanz, quienes son hermanas en la vida real, acompañadas por las interpretaciones de Stéphane Varupenne, Nina Meurisse y Margo Abascal.

Antes de su llegada al circuito de salas alternativas de la región, la película tuvo su estreno internacional oficial el 3 de marzo de 2021 durante las actividades de la edición número 71 del Festival Internacional de Cine de Berlín, para luego presentarse formalmente ante el público francés en junio de ese año y participar en septiembre en el Festival de San Sebastián en España.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.