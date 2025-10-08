El reconocido artista dialogó con la conductora y ella rememoró la colaboración artística que el músico tuvo con su abuelo, Mariano Mores.

El emotivo encuentro de Charly García con Mariana Fabbiani: “Mira mi programa”La conductora Mariana Fabbiani se reunió con el icónico cantante Charly García, sostuvo que fue un encuentro emotivo, recordó el trabajo colaborativo del intérprete con su abuelo Mariano Mores y reveló: “Mira mi programa”.

La presentadora contó que recibió un llamado de la agente de prensa Jimena Arce y le informó: “Te llamo de parte de Charly porque vé todos los días tu programa y quiere que vayas a la presentación de su tema”. Antes esto, la conductora reveló: “Empecé a tartamudear y me pregunté si realmente ve mi programa, no me lo creía”.

“Anoche estuve en la presentación del tema que sacó con Sting y me di un abrazo que me voy a guardar en el alma. Por la admiración total que le tengo, al igual que todos los argentinos y en el mundo, porque es una referencia para nuestra música y cultura”, añadió.

“Lo vi tan bien, tan lleno de vida, con tanta alegría, tan contento y en un gran momento de su vida. Me dijo que mira mi programa por la tarde y hasta está enterado de -el caso de- Morena Rial y de todo”, señaló Fabbiani.

“Una vez nos saludamos, pero nunca tuve la oportunidad de abrazarnos y conectar. Mi abuelo lo quería mucho y era mutuo, incluso, en algún momento hicieron una colaboración juntos”, cerró Mariana al recordar la canción “Uno” que ambos entonaron en 2004, durante una emisión especial del programa de Susana Giménez.

Fuente: Noticias Argentinas.