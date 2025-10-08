Hasta fin de octubre hay tiempo para renovar beneficios SUBE en Paraná

El 31 de octubre vencen los beneficios de boleto obrero, empleado público, pensión por incapacidad y ancianidad de la Ley 4035. El trámite de renovación se realiza en la Unidad de Gestión SUBE (Almafuerte 233) de 8 a 13.

El trámite de renovación se puede realizar durante todo el mes de octubre en la Unidad de Gestión SUBE. El beneficio vigente aplica hasta el 31 de octubre. Una vez pasada esa fecha, si no se hizo la actualización correspondiente, el sistema pasa a cobrar la tarifa general.

El beneficio se aplica a las líneas del transporte urbano que circulan en la ciudad: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

Documentación obligatoria:

Boleto Obrero - Empleado Público

-Tarjeta SUBE

-DNI físico o app Mi Argentina

-Ser residente (domicilio en el DNI en Paraná)

-Fotocopia recibo de sueldo: tope de 1.5 Salario Mínimo, Vital y Móvil. El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad

Jubilados/pensionados provinciales (que no accedan a la Tarifa Social Federal)/Ley 4035

-Tarjeta SUBE

-DNI físico o app Mi Argentina

-Ser residente (domicilio en el DNI en Paraná)

-Fotocopia recibo de sueldo con un neto menor al tope.

-Beneficiarios Ley 4035: comprobante de pago que se le entrega en el lugar de cobro de la pensión