Preocupación por la salud de Mónica Farro: no se recupera de una bronquitis aguda

La vedette tiene fuertes síntomas desde hace cuatro meses.

Mónica Farro atraviesa un complicado momento de salud debido a una bronquitis aguda que tiene desde hace cuatro meses y no puede terminar de curar.

La vedette tiene síntomas que persisten en el tiempo y estuvo a punto de quedar internada para quedar en observación, debido a que tiene anemia crónica y mucha tos desde hace demasiado tiempo, cuando le diagnosticaron una bronquitis aguda y tuvo una infección en los pulmones.

En diálogo con Noticias Argentinas, la vedette explicó que no quedará internada, aunque debe continuar con los chequeos correspondientes: “Estoy bien, estuve anoche en la guardia haciéndome unos exámenes de sangre y de tórax. En mayo tuve una bronquitis aguda y no me puedo recuperar de la tos”.

“Tuve anemia varias veces este año y quería ver si estaba todo bien. Por suerte está todo bien, tengo que ir al neumonólogo y al ginecólogo por perdidas excesivas. Tengo sangrado excesivo, pero ahora no tengo anemia y no estoy internada”, explicó.

Hace pocas semanas, Mónica Farro fue convocada por Ángel de Brito para formar parte del panel de LAM. Arrancó pisando fuerte. Tuvo una pelea con la panelista estrella del programa, Yanina Latorre, que se terminó disculpando con ella por haberla tratado de “sucia”. Esta noche, ella espera poder estar en el ciclo de espectáculos ocupando su lugar.

Fuente: Noticias Argentinas, Natalí Harari.