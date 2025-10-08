Policiales

Operativo antidrogas en Gualeguay: seis detenidos y más de 750 dosis de cocaína secuestradas

08 de Octubre de 2025 - 19:54
ANÁLISIS

En un importante golpe al narcomenudeo, la Policía de Entre Ríos detuvo a seis personas y secuestró 767 dosis de cocaína listas para la venta, además de marihuana, armas, dinero en efectivo y vehículos, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en la ciudad de Gualeguay.

Según se informó a ANÁLISIS, el operativo, que se extendió desde las 6 hasta pasadas las 16 de este miércoles, incluyó seis procedimientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad, donde también se identificó a otras veinte personas relacionadas con la causa.

La intervención fue encabezada por la División de Drogas Peligrosas de Gualeguay, con la participación de grupos especiales y divisiones dependientes de las Jefaturas Departamentales de Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá y Victoria, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo).

Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Esteban Sebastián Elal, y supervisadas en el lugar por la fiscal Mariángeles Schell.

Durante los allanamientos se secuestraron, además de la cocaína, 13 gramos de marihuana, $850.000 en efectivo, tres armas de fuego, municiones, 24 teléfonos celulares, una balanza de precisión, anotaciones de interés, elementos de fraccionamiento, un automóvil Volkswagen Voyage y una motocicleta Honda 150.

"La magnitud del procedimiento refleja el compromiso permanente de la Policía de Entre Ríos en la lucha frontal contra el narcomenudeo y la desarticulación de redes que afectan la seguridad y tranquilidad de los entrerrianos", destacaron desde la fuerza policial.

La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente para determinar posibles vínculos con organizaciones de mayor escala.

 

 
 

