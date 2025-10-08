Mundial Sub 20: Argentina goleó a Nigeria y se metió en cuartos de final

El seleccionado juvenil se impuso 4 a 0 y será rival de México en cuartos de final.

La selección argentina sub 20 de fútbol avanzó con autoridad a los cuartos de final del Mundial tras golear 4-0 a Nigeria en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El equipo dirigido por Diego Placente mostró una actuación sólida y convincente, que alimenta la ilusión del plantel y de los hinchas.

La Albiceleste abrió el marcador al minuto de juego: Dylan Gorosito habilitó a Alejo Sarco, quien definió con precisión para el 1-0. Lejos de conformarse, el conjunto argentino mantuvo la presión y amplió la ventaja a los 23 minutos gracias a un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, que sorprendió al arquero nigeriano.

Nigeria reaccionó y tuvo dos oportunidades claras antes del descanso, pero el arquero Barbi respondió con seguridad para mantener el arco en cero. En el segundo tiempo, los africanos intentaron recuperar el control de la pelota, aunque sin profundidad ni claridad ofensiva. Argentina, ordenada y paciente, esperó su momento para volver a golpear: tras una recuperación en mitad de cancha, Milton Delgado asistió a Carrizo, que definió con categoría para el 3-0.

El cuarto tanto llegó a los 20 minutos del complemento. Mateo Silvetti, que había ingresado desde el banco, encaró hacia el área, eludió a su marcador y remató cruzado para sellar el 4-0 definitivo.

Con esta goleada, Argentina confirmó su gran presente futbolístico y su solidez colectiva. El próximo desafío será el sábado, a las 20, nuevamente en el Estadio Nacional de Santiago, cuando enfrente a México por un lugar en las semifinales. Ese mismo día, a las 17, España se medirá con Colombia en Talca; los ganadores de ambas llaves se cruzarán en la próxima instancia.