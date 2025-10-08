Central Entrerriano, La Unión y Rocamora debutarán ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina

La Unión de Colón y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay serán dos de los tres protagonistas entrerrianos en la Liga Argentina de Básquet.

Los equipos entrerrianos ya tienen el fixture definido para la próxima edición de la Liga Argentina de Básquetbol. Este miércoles quedaron confirmados oficialmente los partidos iniciales de la temporada que comenzará el 31 de octubre con dos encuentros por la Conferencia Norte: Villa San Martín de Resistencia-Independiente BBC de Santiago del Estero y Huracán de Las Heras-Hindú Club de Córdoba.

En el caso de los representantes provinciales, los tres debutarán ante el mismo rival: Deportivo Viedma. El lunes 3 de noviembre tendrá su estreno Central Entrerriano de Gualeguaychú en el estadio José María Bértora. El segundo será La Unión de Colón, cuando reciba a los sureños en el estadio Carlos Delasoie, al día siguiente. El último en salir a escena será Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, el 6 de noviembre.

Cabe destacar que la segunda categoría del básquet argentino otorgará un ascenso a La Liga Nacional y contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una. Todos los partidos se podrán ver por Básquet Pass, con un partido semanal en duplex por DeporTV.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre, cuando se producirá el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.

Formato

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Descenso

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.

Estos serán los partidos de las primeras dos semanas del calendario oficial de La Liga Argentina 2025/26:

Viernes 31/10

-Huracán de Las Heras - Hindú Club de Córdoba-Villa San Martín de Resistencia - Independiente B.B.C.

Sábado 01/11

-Colón de Santa Fe - San Isidro de San Francisco

-Sportivo Suardi - Bochas Sport de Colonia Caroya

Domingo 02/11

-Comunicaciones de Mercedes - Independiente B.B.C.

-Rivadavia Básquet - Hindú Club de Córdoba

Lunes 03/11

-Colón de Santa Fe - Salta Basket

-Central Entrerriano - Deportivo Viedma

-Deportivo Norte - Ciclista Juninense

-Racing de Avellaneda - El Talar

-Unión de Mar del Plata - Gimnasia y Esgrima La Plata

Martes 04/11

-Estudiantes de Tucumán - Jujuy Básquet

-San Isidro de San Francisco - Huracán Las Heras

-La Unión de Colón - Deportivo Viedma

-Pergamino Básquet - Centenario de Venado Tuerto

-Quilmes de Mar del Plata - Gimnasia y Esgrima La Plata

Miércoles 05/11

-Barrio Parque - Amancay de La Rioja

-Santa Paula de Gálvez - Salta Basket

-Sportivo Suardi-Huracán Las Heras

-Unión de Mar del Plata-Provincial de Rosario

Jueves 06/11

-Estudiantes de Tucumán - Colón de Santa Fe

-Independiente B.B.C. - Jujuy Básquet

-Central Entrerriano - Racing de Avellaneda

-Tomás de Rocamora - Deportivo Viedma

Viernes 07/11

-Hindú Club de Córdoba - Amancay La Rioja

-San Isidro de San Francisco - Salta Basket

-Villa San Martín de Resistencia - Rivadavia Básquet

-Ciclista Juninense - Lanús-Gimnasia y Esgrima La Plata

- Provincial de Rosario-Pico Football Club - Deportivo Norte

Sábado 08/11

-La Unión de Colón - Racing de Avellaneda

Domingo 09/11

-Bochas Sport de Colonia Caroya - Amancay de La Rioja

-Comunicaciones de Mercedes - Fusión Riojana

-Independiente B.B.C. - Rivadavia Básquet

-Pergamino Básquet - Lanús

-Villa Mitre de Bahia Blanca - Deportivo Norte

Lunes 10/11

-Colón de Santa Fe - Hindú Club de Córdoba

-Central Entrerriano - Unión del Mar del Plata

-Gimnasia y Esgrima La Plata - Centenario de Venado Tuerto

-Provincial de Rosario - Ciclista Juninense

-Tomás de Rocamora - Racing de Avellaneda

Martes 11/11

-Santa Paula de Gálvez - Hindú Club de Córdoba

-Sportivo Suardi - Estudiantes de Tucumán

-Villa San Martín de Resistencia - Fusión Riojana

-Deportivo Viedma - Deportivo Norte

-El Talar - La Unión de Colón

Miércoles 12/11

-Huracán Las Heras - Comunicaciones de Mercedes

-San Isidro de San Francisco - Estudiantes de Tucumán

-Lanús - Centenario de Venado Tuerto

-Tomás de Rocamora - Unión del Mar del Plata

Jueves 13/11

-Amancay de La Rioja - Colón de Santa Fe

-Salta Basket - Jujuy Básquet

-Ciclista Juninense - Pico Football Club

-Provincial de Rosario - Central Entrerriano

-Racing de Avellaneda - Gimnasia y Esgrima La Plata

Viernes 14/11

-Barrio Parque - Bochas Sport de Colonia Caroya

-Fusión Riojana - Colón de Santa Fe

-Rivadavia Basquet - Comunicaciones de Mercedes

-La Unión de Colón - Unión del Mar del Plata

-Deportivo Norte - Central Entrerriano

-Villa Mitre de Bahia Blanca - Pergamino Básquet