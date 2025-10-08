Roberto Piazza fue homenajeado por el Senado de la Nación: “El acto de Milei me pareció genial"

El diseñador recibió un Diploma de Honor en reconocimiento por su trayectoria y opinó de la situación política actual.

Este martes, en las instalaciones del emblemático Edificio del Molino, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento al diseñador Roberto Piazza por su destacada trayectoria artística.

En el acto, se le entregó un Diploma de Honor del Senado de la Nación, en mérito a su valioso aporte a la cultura argentina y a su defensa de la libertad creativa y la dignidad humana, valores que enaltecen a la Nación y la proyectan al mundo.

“Fue una noche muy especial. El Senado me dio un premio de sorpresa, yo no sabía, ni lo pedí, ni nada. Fue por mi trayectoria artística y filantrópica, por mi trabajo como diseñador y por mi fundación contra el abuso infantil”, contó el diseñador a Noticias Argentinas.

“Fue muy grande e importante en este momento de mi carrera, que está abriendo puertas nuevas en todo el mundo. Estoy muy feliz, es un gran reconocimiento después de 50 años de trabajo. Es la primera vez que me reconocen de esta manera, así que estoy muy agradecido”, agregó.

La distinción fue otorgada por la Senadora Nacional por la Provincia de Jujuy, Vilma Bedia, con la presencia del Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el Director General de Cultura del Senado, Daniel Abate, y el Director General del Edificio del Molino, Marcelo Rodríguez.

Acompañaron a Piazza figuras del espectáculo y el periodismo como la conductora Lía Salgado, el actor Juan Acosta, los periodistas Cacho y Alejandra Rubio, la periodista Nancy Duré, el productor teatral Aldo Funes y la actriz y amiga personal del diseñador, Mariana A.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando Roberto agradeció profundamente el reconocimiento, dedicándole unas palabras especiales a su esposo Walter Vásquez, quien emocionado y con lágrimas en los ojos lo acompañó desde la platea.

Para cerrar la jornada, Piazza interpretó cuatro tangos sobre el escenario, acompañado por modelos vestidas con impactantes diseños en tonos violetas, y culminó con su característico grito: “¡Viva la libertad, carajo!”. “Muy emotivo, muy emocionante, por eso pinté todo el Senado de violeta, estoy muy esperanzado”, dijo el diseñador a Noticias Argentinas, alineado con el Gobierno de Javier Milei y con sus políticas.

“Yo opino que con Espert hay una opereta en el medio, me pareció que su renuncia fue un acto de dignidad muy bueno. Si estuvo metido en algo que no corresponde, que salga a la luz. El acto de Milei (en el Movistar Arena) me pareció genial, que haya cantado y le haya puesto una gota de alegría al pueblo en estos momentos donde hay toda esta cosa exageradamente violenta que genera el kirchnerismo y los zurdos, él hace esto y me parece interesante. No desatendió en ningún momento a la Argentina”, opinó.

“Una caricia en el alma viene bien. Lo que hizo fue un acto de amor hacia al pueblo. No gastó plata del pueblo, me parece genial tener un presidente descontracturado”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas. Natalí Harari.