Trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental realizaron asamblea en reclamo de recategorizaciones

En las reuniones mantenidas en el ámbito paritario de recategorizaciones, el gobierno no garantizó el reconocimiento de régimen especial de salud mental y en los borradores presentados no figura el ítem salud mental. Por tal motivo, en la mañana de este miércoles, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a los trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental a realizar una Asamblea para exigir la inmediata incorporación de los trabajadores y trabajadoras de salud mental a dicho instructivo.

“A días de conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental, las y los trabajadores seguimos reclamando mejores condiciones laborales y salarios para dar respuesta a la profunda crisis de salud mental que atraviesa nuestro país. Por el contrario, con este tipo de medidas recibimos más pérdidas de derechos”, afirmó Matías Passi, secretario de derechos humanos de ATE y referente sindical del sector.

Con respecto a dicho instructivo, el secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, sostuvo: “En el acuerdo paritario se decidió recategorizar a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial con fecha de aplicación a partir del 1 de enero de 2026 y hasta ahí estábamos todos de acuerdo y empezamos a trabajar en el instructivo. El problema ahora es que no podemos avanzar porque el gobierno no ha presentado una alternativa como presentó ATE con más de 21 puntos”.

ATE realiza asambleas en diferentes sectores, mientras espera una convocatoria con respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial.