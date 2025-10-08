Primera Nacional: Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza ya venden entradas para la final

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza definirán este sábado el primer ascenso de la temporada.

Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza definirán el título de campeón de la Primera Nacional y el ascenso a la Liga Profesional este sábado desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, cancha de Platense.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y contará con la presencia de ambas parcialidades, que ya pueden adquirir sus entradas para uno de los partidos más esperados del año.

Ramírez estará acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, mientras que Felipe Viola oficiará de cuarto árbitro. En el videoarbitraje estarán Héctor Paletta (VAR) y Gastón Suárez (AVAR).

Por otro lado, se confirmó el sistema de venta de tickets para los hinchas que deseen asistir al estadio. En el caso de Deportivo Madryn, los boletos podrán adquirirse en la sede social del club, ubicada en Julio A. Roca 516, con atención al público el miércoles de 8 a 20 y el jueves de 8 a 12.30.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza venderá las entradas en la Secretaría del club, los días miércoles de 14 a 20.30, jueves de 10 a 20.30 y viernes de 10 a 17, exclusivamente en efectivo.

Los precios fueron establecidos en $20.000 para las populares y $35.000 para las plateas. Además, se informó que los menores de tres años no abonan entrada. De esta manera, ambos clubes se preparan para una gran definición este sábado desde las 17, da cuenta NA.