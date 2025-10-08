Una adolescente sufrió una grave fractura en un choque entre una moto y un auto en La Paz

Una adolescente de 17 años sufrió una grave fractura en una pierna tras un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de La Paz. El hecho tuvo lugar en horas de la tarde de este miércoles, alrededor de las 15, en la intersección de calles Echagüe e Italia.

Según informó a ANÁLISIS la Jefatura Departamental La Paz de Policía, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 208, conducido por una mujer de 47 años, colisionó con una motocicleta Keller Crono Classic en la que se desplazaban un joven de 15 años y la adolescente lesionada.

Ambos ocupantes del rodado menor fueron trasladados en ambulancia al Hospital 9 de Julio, donde la médica de guardia diagnosticó fractura de fémur derecho y escoriaciones en la joven, calificando sus heridas como de carácter grave, mientras que el conductor presentó lesiones leves.

Ante la falta de casco y documentación del motovehículo, la Policía procedió a la retención de la motocicleta, mientras que el automóvil fue infraccionado por carecer de seguro obligatorio. En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico y de la Dirección de Tránsito municipal, quienes realizaron las actuaciones de rigor.