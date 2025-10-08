Paro docente: el gobierno descontará el día a los maestros que adhieran

El Gobierno provincial descontará el día a los docentes que se plieguen al paro dispuesto para el próximo martes 14 de octubre. La medida de fuerza fue delineada por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y por ende la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) quedó automáticamente incorporada.

Fuentes provinciales le confirmaron a Ahora que la Casa Gris ha dispuesto que se descuente el día a aquellos maestros que decidan no ir a dar contenidos para sumarse a la protesta, que incluirá movilizaciones en todo el país.

CTERA explicó que las medidas forman parte de un plan de lucha en con múltiples actividades en todo el país, “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender“.

Paro docente: los reclamos de Ctera

-Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

-Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

-Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.

-Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

-Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.

-Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.