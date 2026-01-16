“Entre Amigos”: el Hotel Mayorazgo abre su sector parrilla en las noches de verano

La parrilla del Mayorazgo, “Entre Amigos”, ofrecerá dos opciones de parrilladas con guarnición, además de cortes de carne y achuras, sus tradicionales empanadas de pescado y tablas de quesos y fiambres.

El Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná anuncia la apertura de su nuevo sector parrilla: “Entre Amigos”. Se trata de una propuesta gastronómica al aire libre pensada para disfrutar de las noches de verano, que estará abierta a todo el público todos los viernes por la noche.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, al lado de la piscina del hotel, el espacio invita a vivir una experiencia distendida, ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja. La propuesta combina el clásico sabor de la parrilla argentina con un ambiente relajado, rodeado de verde, aire fresco y bajo el cielo de verano.

Con esta iniciativa, el Hotel Mayorazgo busca ampliar su propuesta gastronómica y convertirse en un punto de encuentro para residentes y visitantes de la ciudad, ofreciendo una alternativa diferente.

“Entre Amigos”, la parrilla del Mayorazgo, abrirá este viernes 16 de enero y ofrecerá dos opciones de parrilladas con guarnición, además de cortes de carne y achuras, sus tradicionales empanadas de pescado y tablas de quesos y fiambres. No faltarán exquisitos postres y frescas bebidas para disfrutar esta noche de verano.