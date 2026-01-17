“Mini residencias”: ¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina?

Los Rolling Stones y las especulaciones de conciertos en 2026 que incluirían su paso por la Argentina. Según el Daily Mail, la banda planea pequeños ciclos de show en los Estados Unidos, el Reino Unido y en nuestro país.

Mientras que semanas atrás la noticia que giró por el mundo relacionada con The Rolling Stones fue la cancelación de un tour europeo para 2026, por los problemas de salud del guitarrista Keith Richards, este sábado el Daily Mail publica una información que sorprenderá a los fans.

Según datos que proporciona la editora Alison Boshoff, el grupo de Richards, Mick Jagger y Ron Wood estaría pensando, en lugar de aquellas largas giras, en ciclos de actuaciones, por el momento en tres lugares.

“Pocos han hecho giras más grandes, mejores o más lucrativas que los Rolling Stones. Pero se está aceptando discretamente que sus días de esas giras podrían haber terminado, con la cancelación de una gira europea planeada para este verano para promocionar un nuevo álbum de estudio -escribe la editora-. En su lugar, puedo revelar que los Stones planean tres ‘mini residencias’, también para este verano [invierno en el hemisferio Sur]: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y otra en la Argentina, donde cuentan con una enorme y ávida base de fans. La idea es que tengan una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos".

En el último tiempo, “las residencias artísticas” se han puesto cada vez más de moda. En vez de hacer una gira por diferentes ciudades o países para acercarse al público, muchos artistas eligen instalarse en un teatro, auditorio o arena (esto en muy común en grandes hoteles de Las Vegas) para ofrecer ciclos de actuaciones. Funciones consecutivas, durante semanas o incluso meses, como si fueran producciones de teatro.

Según el Daily Mail, esta será la alternativa que The Rolling Stones encontró para seguir adelante sin que Richards se resienta por la artrosis que ataca las articulaciones de sus brazos.

“Es posible que el concierto en los Estados Unidos sea en el Sphere de Las Vegas, según una fuente norteamericana que participa en las negociaciones -escribió Boshoff-. Esto causaría un gran entusiasmo. He oído que hay una gran oferta sobre la mesa, pero los costos de instalación en este innovador espacio inmersivo son altos y el número de asientos es relativamente bajo. Así que podría no ser rentable. En cuanto al motivo, no es que no les guste tocar juntos ni ganar dinero; ambas cosas siguen siendo atractivas. Pero la decisión se tomó debido a la energía del legendario guitarrista de los Stones, Keith Richards. Ahora, con 82 años y viviendo tranquilamente (la mayor parte del tiempo) en Connecticut junto con su esposa Patti, con alguna escapada ocasional a su casa en las Islas Turcas y Caicos, he oído que no podría afrontar las exigencias de otra gira mundial y lucrativa, consignó el diario La Nación.

Sin dudas, la presencia de Richard no es negociable al momento de hablar de un concierto de The Rolling Stones. “‘Keith simplemente no quería asumir un mes de ensayos y luego tres meses de gira’, dijo mi fuente. Cuando los Stones se embarcaron en su tour No Filter, en 2019 -recordó la editora del Daily Mail- Keith dijo que todos eran muy conscientes de que su avanzada edad significaba que no podía durar para siempre. ‘Hasta ahora, nadie se tambalea ni se cae’, bromeó. ‘Todos están en una forma física excepcional y, sí, mientras eso se mantenga, creo que seguiremos adelante’. Ronnie Wood coincidió: ‘Ninguno de nosotros puede creer que tengamos el arco invicto... ¡Mi médico, sin sobornos, dice que estoy en forma!’. Pero la gira se vio interrumpida por la pandemia de Covid-19 y, antes de que pudiera reanudarse, en 2021, falleció el baterista Charlie Watts. Los fans estaban divididos en sus opiniones, pero algunos sentían que ya era hora de que los ‘Strolling Bones’, como se les llama en broma, dejaran de dar vueltas. En su lugar, el baterista Steve Jordan fue reclutado para terminar la última etapa, y también ocupó el lugar de Watts en la gira norteamericana de 2024.

Si los pronósticos de Boshoff y el Daily Mail se confirman, habrá que esperar novedades en los próximos meses de 2026.