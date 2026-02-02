Básquet: las chicas de Rocamora sufrieron otra derrota en Neuquén

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay perdió este domingo con Independiente de Neuquén, como visitante, por 80 a 58, en la continuidad de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Fue la segunda derrota en esa provincia, ya que el sábado había caído con El Biguá por 73 a 64.

El local marcó diferencias desde el inicio con una defensa firme y efectividad ofensiva, liderado por Martina Torres y Laila Raviolo, ante un Rocamora que tuvo dificultades para atacar con claridad.

El quiebre llegó en el segundo cuarto, cuando dos triples de Lourdes Briones estiraron la ventaja hasta 21 puntos para el 41-23 del entretiempo. En el complemento, el equipo dirigido por Remolina sostuvo la intensidad, rotó el plantel y confirmó su solidez en ambos costados.

Martina Torres fue la figura con 24 puntos y 8 rebotes, Julieta Ibarra de la Vega dominó los tableros con 17 rebotes, Laila Raviolo sumó 13 tantos y en la visita se destacó Santina Cherot con 14 unidades.

El final fue 80-58 para Independiente ante Rocamora. Partido histórico ya que data de la temporada 08/09 que no se daba un juego oficial de Liga Nacional, en ese caso masculino, en la caldera neuquina. Lo que sigue para independiente próximo miércoles frente a El Biguái en el duelo de equipos neuquinos. Por su parte, Rocamora deberá visitar a Lanús el próximo jueves en el estadio Antonio Rotilli.

Prensa Independiente Neuquén